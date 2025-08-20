augusztus 20., szerda

Tradicionális rendezvény

2 órája

Aranylakodalom Szatmárnémetiben: lenyűgöző nyíregyháziak

Szatmárnémeti a tradicionális programsorozat lázában ég. A 24. Partiumi Magyar Napok része volt az Aranylakodalom című darab, amelyet a nyíregyháziak adtak elő.

Szon.hu
Aranylakodalom Szatmárnémetiben: lenyűgöző nyíregyháziak

Kulturális és szórakoztató fesztivál, a szatmári magyarság ünnepe – dióhéjban így jellemezhető a 24. Partiumi Magyar Napok, amely 2025. augusztus 18-24. között várja látogatóit. A programban idén is helyet kaptak a magyar zenei élet kiválóságai, látványos koncertek, színházi előadások, filmvetítések, bábelőadások, néptáncbemutatók és sok más kulturális esemény. A Kossuth-kert árnyas fái alatt a látogatók találkozhatnak régi barátokkal, kóstolhatják a legfinomabb bográcsos ételeket és a környék legjobb borait, miközben színvonalas produkciókat élvezhetnek. Az események a már megszokott helyszíneken zajlanak: a Kossuth-kertben, a Tűzoltótorony parkjában, a Szépművészeti Múzeumban és az Északi Színházban. A látogatók egész héten találkozhatnak színes kulturális és közösségi programokkal: a családokat bábszínház és kézműves foglalkozások várják, a sportkedvelők focikupán és szabadtéri játékokon vehetnek részt, a könyvbarátok könyvvásáron böngészhetnek, a filmrajongók vetítéseken kapcsolódhatnak ki, esténként pedig koncertek és táncos produkciók gondoskodnak a hangulatról. A nyíregyházi színészek bemutatták az Aranylakodalom című produkciójukat. 

aranylakodalom Szatmárnémeti Vinnai
Aranylakodalom Szatmárnémetiben Fotó: dr. Vinnai Győző archívuma

Aranylakodalom: vastaps, állva... 

„Kereskényi Gábornak, Szatmárnémeti polgármesterének a meghívására részt vettem a XXIV. Partiumi Magyar Napok ünnepélyes megnyitóján. Ezt követően megnéztük a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásában az Aranylakodalom - avagy megint egy Legénybúcsú című vígjátékát. A helyi közönség állva, vastapssal köszönte meg a színészek kiváló játékát. A régió legnagyobb kulturális rendezvénye vasárnapig tart, amelyen komoly- és könnyű zenei koncertek, néptánc műsor, kézműves foglalkozások és igazi gasztronómiai csemege, a hagyományos ételek bemutatója szerepel”– írta  a közösségi oldalán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. 

