Aranymise Baktalórántházán, ugyanis ötven évvel ezelőtt, 1975. június 22-én avatták pappá Egerben Lázár István mezőkövesdi plébánost. Az 50 éves papi jubileumát aranymisén ünnepelte , aminek a jelenlegi szolgálati helye, Baktalórántháza gyönyörű, Árpád korabeli római katolikus temploma adott helyet. Eddigi szolgálati helyei voltak: Sajószentpéter, Bélapátfalva, Jászberény, Miskolc, Tibolddaróc, Napkor, Mérk-Vállaj és 2016-tól Baktalórántháza. A jubileumi szentmisére eljöttek szép számban a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki helynökei, a plébániák papjai, természetesen ott voltak a hívek is úgy a településről, mint a filiáris községekből, valamint vármegye több településéről. A templom belső tere és az udvara is megtelt hívekkel.

Aranymise: a szertartás egyik pillanata

Fotó: Némethné Csubák Éva

Aranymise: köszöntötte a polgármester is

A szentmise ünnepi szónoka Gáspár Mátyás ajaki plébános , szintén mezőkövesdi származású plébános volt. Beszélt a fiatalkori közös múltról, a papi pályára térés történetéről, a későbbi papi évekről, a papi hűség megtartásáról, a pap, mint Isten szolgája által adott „szentség” fontos jelentéséről a Római Katolikus Anyaszentegyházban. István atyát aranymiséje alkalmából köszöntötte Nagy Lajos, Baktalórántháza polgármestere, a helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének vezetősége, az Egyházmegyei Karitász vezetője, valamint köszöntötte a filiás falvak képviselői mellett Tóth Béla is a helyi egyházi képviselő testület és a hívek nevében. A baktalórántházi Cantate Vegyeskar is köszöntötte István atyát Kenéz András karnagy vezényletével. Az aranymise végén aranymisés áldásban részesültek elsődlegesen a jelen lévő családtagok, a paptestvérek, majd a hívek. A jubileumi ünnepség szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel, udvari, közös gitáros énekléssel fejeződött be.