Arcpirító, ami a lánnyal történt a nyíregyházi buszon!

„Sziasztok! A lányom táskáját 2025.08.24-én ellopták a 8-as buszon, a vasútállomás környékén.

Fekete hátizsák volt, aranyszínű M betűvel. A táskában volt egy fekete színű, rózsaszín tokos iPhone 13, valamint több fontos személyes tárgy is.

Ha esetleg valaki megtalálta, vagy tud róla valamit, kérem, adja vissza. A feljelentés természetesen megtörtént.” – írta az édesanya.

Sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy a figyelmetlenségünket mások kihasználják. Érdemes a tömegközlekedés során különösen odafigyelni az értékeinkre, táskánkat mindig szem előtt tartani, lehetőleg zárt állapotban, testközelben hordani. Emellett fontos, hogy baj esetén ne hallgassunk – a közösség ereje gyakran segíthet a megoldásban.