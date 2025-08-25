Ásványok, ősmaradványok és drágakövek a nyíregyházi kulturális központban

Nyers és csiszolt ásványok, különleges ősmaradványok, drágakövek, valamint ezekből készült egyedi ékszerek és dísztárgyak sorakoznak majd több mint harminc kiállító asztalán a 39. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállításon. A „kincses” tárlatnak a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont szeptember 6-7-én: szombaton 10 és 18, vasárnap 9 és 16 óra között látogatható.