Börze
1 órája
Ásványok, ősmaradványok és drágakövek a nyíregyházi kulturális központban
Az ásványok és drágakövek szerelmeseit várják a VMKK-ba
Fotó: Illusztráció: Dodó Ferenc
Nyers és csiszolt ásványok, különleges ősmaradványok, drágakövek, valamint ezekből készült egyedi ékszerek és dísztárgyak sorakoznak majd több mint harminc kiállító asztalán a 39. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállításon. A „kincses” tárlatnak a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont szeptember 6-7-én: szombaton 10 és 18, vasárnap 9 és 16 óra között látogatható.
