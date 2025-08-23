augusztus 23., szombat

Bence névnap

18°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerések

1 órája

Őket tüntették ki Kisvárdán augusztus 20-án

Címkék#elismerés#díszpolgár#kitüntetés

Díszpolgárt avattak és kitüntető címeket is átadtak. Augusztus 20-a alkalmából Kisvárdán is elismerték a városért dolgozókat.

Munkatársunktól

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a kisvárdai ünnepségen kitüntetéseket is átadtak – az eseménynek a városháza díszterme adott otthont. 

augusztus 20-a
Az augusztus 20-a alkalmából kitüntetettek Seszták Miklóssal és Leleszi Tiborral
Fotó: Leleszi Tibor Facebook-oldala

Elismerések augusztus 20-a alkalmából

A képviselő-testülete döntése értelmében Pekó László, a Nyírzem Zrt. elnök-vezérigazgatója lett Kisvárda díszpolgára, Pro Urbe Kisvárda-díjat vehetett át Marczinkó István, a Béres József TIT Kisvárdai Egyesületének tiszteletbeli igazgatója. Kisvárda Szolgálatáért-díjat kapott Nyakó Béla, a Várszínház és Művelődési Központ igazgatója, Zámbó István, volt alpolgármester, képviselő, valamint Ragyák Csaba vállalkozó. „Kitüntetettjeink olyan kisvárdai emberek, akik merik beteljesíteni saját küldetésüket, akik merik gyarapítani maguk talentumait, és nem utolsó sorban, akik a maguk életútját akarják a legjobb tudásuk szerint befutni, azt, ami adatott nekik. Ők a helyi közösségünk érdekében tesznek, Istentől kapott képességeiket közösségünk érdekében használják, önzetlenül” – olvasható Leleszi Tibor polgármester közösségi oldalán

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu