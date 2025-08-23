1 órája
Őket tüntették ki Kisvárdán augusztus 20-án
Díszpolgárt avattak és kitüntető címeket is átadtak. Augusztus 20-a alkalmából Kisvárdán is elismerték a városért dolgozókat.
Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a kisvárdai ünnepségen kitüntetéseket is átadtak – az eseménynek a városháza díszterme adott otthont.
Elismerések augusztus 20-a alkalmából
A képviselő-testülete döntése értelmében Pekó László, a Nyírzem Zrt. elnök-vezérigazgatója lett Kisvárda díszpolgára, Pro Urbe Kisvárda-díjat vehetett át Marczinkó István, a Béres József TIT Kisvárdai Egyesületének tiszteletbeli igazgatója. Kisvárda Szolgálatáért-díjat kapott Nyakó Béla, a Várszínház és Művelődési Központ igazgatója, Zámbó István, volt alpolgármester, képviselő, valamint Ragyák Csaba vállalkozó. „Kitüntetettjeink olyan kisvárdai emberek, akik merik beteljesíteni saját küldetésüket, akik merik gyarapítani maguk talentumait, és nem utolsó sorban, akik a maguk életútját akarják a legjobb tudásuk szerint befutni, azt, ami adatott nekik. Ők a helyi közösségünk érdekében tesznek, Istentől kapott képességeiket közösségünk érdekében használják, önzetlenül” – olvasható Leleszi Tibor polgármester közösségi oldalán.
