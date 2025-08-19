Meglepetésfellépők és látványos tűzijáték – ünnepeljük együtt az ország születésnapját Szabolcs-Szatmár-Beregben is!

A hagyomány szerint a falusi ember életében az új kenyeret és az aratási munkák befejezését méltatta augusztus 20-a, emellett pedig Szent Istvánra és az államalapításra emlékezünk. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye augusztus 20-ai programjain fejet hajthatunk első keresztény királyunk előtt tisztelegve, részesei lehetünk az új kenyér megáldásának, régi hagyományaink felidézésével, tánccal, zenével, tűzijátékkal ünnepelhetjük Magyarországot.

Augusztus 20-ai programok Szabolcs-Szatmár-Beregben: megáldják a frissen learatott búzából sütött új kenyeret és fejet hajtunk államalapító Szent István emléke előtt

Illusztráció: KM-archív / Dodó Ferenc

Augusztus 20-ai programok Szabolcs-Szatmár-Beregben

Augusztus 19., kedd

18 óra: Szent István-napi sokadalom: a Pentagon zenekar koncertje, 20 órától Magyar rocklegendák – Rudán Joe, Kalapács József, Varga Miklós és Vikidál Gyula a színpadon, városi piac, Újfehértó

Augusztus 20., szerda

8 óra: Szent István-napi sokadalom: mise a római katolikus templomban, lovas felvonulás, a helyi mulatós zenekar koncertje, habparty, motoros felvonulás és bemutató, Hegedüs Alina és André, a helyi fúvószenekar és mazsorette csoportok műsora, díjátadó ünnepség, kenyérszentelés, koncertek: Erox Martini, DJ Szatmári és Szakos Andi, Soulwave, Magic Affair, utcabál, városi piac, Újfehértó

9 óra: Szent István-napi megemlékezés: ünnepi szentliturgia, kenyérszentelés, görögkatolikus templom, Fehérgyarmat

9 óra: Az államalapítás ünnepe: városi ünnepség az általános iskola udvarán, mazsorett és néptáncbemutató, a Buzogány Béla Színháza Mi volnánk itt a folytatás című előadása, köszöntők, az új kenyér megáldása, kitüntetések átadása, Csenger

10 óra: Az új kenyér ünnepe: a matolcsi szárazmalom beindítása, a Kuttyomfitty Társulat interaktív-zenés előadása, a „Ha igézet fogja…” című kiállítás kurátori tárlatvezetéssel, a kenyérsütő verseny eredményhirdetése, dr. Nagy Zsolt nagyszerű néprajzkutató Szerzetesi és polgári patikák öröksége – a népi gyógyászat és hivatalos orvoslás határán című előadása, az új kenyér megszentelése, a Szabolcs Néptáncegyüttes műsora, az aratás mozzanatainak felelevenítése a barabási iskolaudvaron, népi játszótér, térképes játék, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza

12.30: A Kállai kettős rendezvény- és konferenciaközpont átadó ünnepsége, beszédet mond dr. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Bátori út 1., Nagykálló