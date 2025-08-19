48 perce
Augusztus 20-ai programok: ünnepeljük együtt az ország születésnapját Szabolcs-Szatmár-Beregben is!
Közeleg az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Változatos programokkal készülnek a településeken augusztus 20-án Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
A hagyomány szerint a falusi ember életében az új kenyeret és az aratási munkák befejezését méltatta augusztus 20-a, emellett pedig Szent Istvánra és az államalapításra emlékezünk. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye augusztus 20-ai programjain fejet hajthatunk első keresztény királyunk előtt tisztelegve, részesei lehetünk az új kenyér megáldásának, régi hagyományaink felidézésével, tánccal, zenével, tűzijátékkal ünnepelhetjük Magyarországot.
Augusztus 20-ai programok Szabolcs-Szatmár-Beregben
Augusztus 19., kedd
18 óra: Szent István-napi sokadalom: a Pentagon zenekar koncertje, 20 órától Magyar rocklegendák – Rudán Joe, Kalapács József, Varga Miklós és Vikidál Gyula a színpadon, városi piac, Újfehértó
Augusztus 20., szerda
8 óra: Szent István-napi sokadalom: mise a római katolikus templomban, lovas felvonulás, a helyi mulatós zenekar koncertje, habparty, motoros felvonulás és bemutató, Hegedüs Alina és André, a helyi fúvószenekar és mazsorette csoportok műsora, díjátadó ünnepség, kenyérszentelés, koncertek: Erox Martini, DJ Szatmári és Szakos Andi, Soulwave, Magic Affair, utcabál, városi piac, Újfehértó
9 óra: Szent István-napi megemlékezés: ünnepi szentliturgia, kenyérszentelés, görögkatolikus templom, Fehérgyarmat
9 óra: Az államalapítás ünnepe: városi ünnepség az általános iskola udvarán, mazsorett és néptáncbemutató, a Buzogány Béla Színháza Mi volnánk itt a folytatás című előadása, köszöntők, az új kenyér megáldása, kitüntetések átadása, Csenger
10 óra: Az új kenyér ünnepe: a matolcsi szárazmalom beindítása, a Kuttyomfitty Társulat interaktív-zenés előadása, a „Ha igézet fogja…” című kiállítás kurátori tárlatvezetéssel, a kenyérsütő verseny eredményhirdetése, dr. Nagy Zsolt nagyszerű néprajzkutató Szerzetesi és polgári patikák öröksége – a népi gyógyászat és hivatalos orvoslás határán című előadása, az új kenyér megszentelése, a Szabolcs Néptáncegyüttes műsora, az aratás mozzanatainak felelevenítése a barabási iskolaudvaron, népi játszótér, térképes játék, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
12.30: A Kállai kettős rendezvény- és konferenciaközpont átadó ünnepsége, beszédet mond dr. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Bátori út 1., Nagykálló
14.15: Az államalapítás ünnepe: a Szent István relief megkoszorúzása a városháza falán, városi kitüntetések átadása a városháza dísztermében, 17 órától ünnepi mise a görögkatolikus templomban, ökumenikus kenyérszentelés, majd a Szent István-szobor megkoszorúzása, Nyírbátor
17 óra: Az államalapítás és az új kenyér emlékünnepe: kenyérszentelés, ünnepi köszöntő és a városi kitüntetések átadása, a helyi művészeti csoportok, majd a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes műsora, utcabál, tűzijáték, Nagykálló
18 óra: Államalapító Szent István ünnepe: dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi köszöntője, új kenyér szentelése, kitüntetések átadása és a Nyírség Táncegyüttes műsora a Váci Mihály Kulturális Központban, 18.30-tól MazsiMó GipsyMó világzenei koncert, Világok zenéje, Nyíregyháza visszavár – a 10. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál záró gálaműsora, tűzijáték a Kossuth téren, Nyíregyháza Nyíregyháza
18 óra: Az államalapítás és az új kenyér ünnepe: köszöntő, kenyérszentelés, Opitz Barbi-koncert, a Mandala Dalszínház műsora, tűzijáték, közösségi ház, Nyírtelek
A budapesti augusztus 20-i tűzijáték az ország egyik legnagyobb és legnézettebb ünnepi eseménye, amelyet minden évben több százezren követnek élőben, és milliók látnak televízión vagy online közvetítéseken keresztül. Valószínűleg az idén sem lesz ez másként, addig is megosztjuk olvasóinkkal a 2024-es tűzijáték felvételeit.
"Gyerünk, Pajti!" El sem hiszed, hol tűnt fel megyénkben David Hasselhoff legendás járgánya (fotó)