3 órája
Oroson ünnepeltek: együtt tisztelegtek Szent István öröksége előtt
Augusztus 20-án Oroson is összegyűlt a közösség, hogy együtt tisztelegjen Szent István király emléke előtt, az új kenyér ünnepén.
Augusztus 20-án Oroson is összegyűlt a közösség
Forrás: Facebook
– A mai napon nemcsak az államalapításra és Szent István királyunkra emlékezünk. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, mielőtt a keresztény szokás részévé vált volna, a bőséges termésnek és sikeres betakarításának szentelték ezt a napot. A kenyér így vált a megélhetés, a termékenység és a jólét élő jelképévé. Mindenkinek boldog ünnepet kívánok, és hogy Szent István öröksége és az új kenyér szimbolikája mindig erőt és reményt adjon mindannyiunk számára! – tette közzé közösségi oldalán dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő.
