Rég változott akkorát a nyíregyházi buszközlekedés, mint ami most hétfőtől jön – mutatjuk a részleteket

Új területeken indul el az autóbusz-közlekedés, javulnak az átszállási lehetőségek, a beérkezett észrevételek és utasforgalmi adatok alapján pedig kismértékben változik egyes vonalak menetrendje.

Jelentős változások az autóbusz-közlekedésben

Változások a helyi autóbusz-közlekedésben

Garantált csatlakozási és átszállási rendszer a Kodály Zoltán Általános Iskolánál: Szeptember 1-jétől minden este 20 óra után, illetve hétvégi napokon reggel 7 órától tervezett átszállási rendszer valósul meg a Kodály Zoltán Általános Iskolánál, ahol az autóbuszok menetrend szerint 3-4 percet várakoznak a csatlakozások biztosítása érdekében.

A Kodály Zoltán Általános Iskolától a város legtöbb területére közvetlenül el lehet jutni, és a megállók kialakítása, valamint a két, egymással szemben lévő megállóhely közötti gyalogos átkelő lehetővé teszi a biztonságos átgyalogolást és átszállást a várakozási idő alatt.

A csatlakozási rendszerben érintett járatok esetén, hétvégén napközben Örökösföld és a Kodály Zoltán Általános Iskola között 15 percenként, esténként pedig 20-30 percenként indulnak az autóbuszok.

További változások városrészenként és vonalanként:

Borbánya / Kacagó utca autóbuszos kiszolgálása:

Szeptember 1-jétől megindul az autóbusz-közlekedés a Kacagó utcában. Új megállópár létesül a Szőlő utcánál, valamint a Csárda utca kereszteződése előtt autóbusz forduló kerül kialakításra. (A Csárda utca teljes hosszán való autóbusz-közlekedés a közút kialakítása miatt nem lehetséges).

Az új vonalszakaszt a 2-es, 22-es, 22A és 25-ös vonalak érintik. A Kacagó utcából az első autóbusz munkanapokon 5:17-kor, hétvégén 8:14-kor, az utolsó autóbusz naponta 20:12-kor indul.

Kertváros / Alkotás utca autóbuszos kiszolgálása:

A tanévkezdettől a kertvárosi Alkotás utcában is megindul az autóbusz-közlekedés. Autóbusz-forduló épül a Levél utcánál, valamint új megállóhelyek létesülnek az Alkotás utca északi oldalán az Árboc utcánál és a Játék utcánál, a déli oldalán pedig a Pihenő utcánál és a Játék utcánál.

Az új vonalszakaszt a 17Y-t felváltó új, 17B, valamint a 27-es vonalak érintik. Az Alkotás utcából az első autóbusz 5:12-kor, az utolsó autóbusz 20:29-kor indul minden nap.

Részletes változások:

2/2A/22/22A