Rég változott akkorát a nyíregyházi buszközlekedés, mint ami most hétfőtől jön – mutatjuk a részleteket
2025. szeptember 1-jétől változik Nyíregyháza helyi autóbusz járatainak vonalhálózata és menetrendje: új területek a helyi buszközlekedésben, garantált csatlakozási rendszer.
Új területeken indul el az autóbusz-közlekedés, javulnak az átszállási lehetőségek, a beérkezett észrevételek és utasforgalmi adatok alapján pedig kismértékben változik egyes vonalak menetrendje.
Változások a helyi autóbusz-közlekedésben
Garantált csatlakozási és átszállási rendszer a Kodály Zoltán Általános Iskolánál: Szeptember 1-jétől minden este 20 óra után, illetve hétvégi napokon reggel 7 órától tervezett átszállási rendszer valósul meg a Kodály Zoltán Általános Iskolánál, ahol az autóbuszok menetrend szerint 3-4 percet várakoznak a csatlakozások biztosítása érdekében.
A Kodály Zoltán Általános Iskolától a város legtöbb területére közvetlenül el lehet jutni, és a megállók kialakítása, valamint a két, egymással szemben lévő megállóhely közötti gyalogos átkelő lehetővé teszi a biztonságos átgyalogolást és átszállást a várakozási idő alatt.
A csatlakozási rendszerben érintett járatok esetén, hétvégén napközben Örökösföld és a Kodály Zoltán Általános Iskola között 15 percenként, esténként pedig 20-30 percenként indulnak az autóbuszok.
További változások városrészenként és vonalanként:
Borbánya / Kacagó utca autóbuszos kiszolgálása:
Szeptember 1-jétől megindul az autóbusz-közlekedés a Kacagó utcában. Új megállópár létesül a Szőlő utcánál, valamint a Csárda utca kereszteződése előtt autóbusz forduló kerül kialakításra. (A Csárda utca teljes hosszán való autóbusz-közlekedés a közút kialakítása miatt nem lehetséges).
Az új vonalszakaszt a 2-es, 22-es, 22A és 25-ös vonalak érintik. A Kacagó utcából az első autóbusz munkanapokon 5:17-kor, hétvégén 8:14-kor, az utolsó autóbusz naponta 20:12-kor indul.
Kertváros / Alkotás utca autóbuszos kiszolgálása:
A tanévkezdettől a kertvárosi Alkotás utcában is megindul az autóbusz-közlekedés. Autóbusz-forduló épül a Levél utcánál, valamint új megállóhelyek létesülnek az Alkotás utca északi oldalán az Árboc utcánál és a Játék utcánál, a déli oldalán pedig a Pihenő utcánál és a Játék utcánál.
Az új vonalszakaszt a 17Y-t felváltó új, 17B, valamint a 27-es vonalak érintik. Az Alkotás utcából az első autóbusz 5:12-kor, az utolsó autóbusz 20:29-kor indul minden nap.
Részletes változások:
2/2A/22/22A
A Kacagó utcai fordulót érintő hálózatfejlesztés miatt módosul a térségben közlekedő autóbuszok útvonala:
– A 2-es autóbusz a jövőben módosuló útvonalon közlekedik, és érinti a Kacagó utcai fordulót is.
– Tanítási napokon reggel, 2A jelzéssel betétjárat indul, amely a Csárda utcai fordulóig mindkét irányban a Kállói úton közlekedik.
– A 22-es autóbusz a Szakiskola és Kollégiumtól indul a Kacagó utcai fordulóig. Borbánya felé a Tiszavasvári út, Vay Ádám körút, Alma utca útvonalon közlekedik, míg visszaúton az Alma utca, Zrínyi Ilona utca, Tiszavasvári út útvonalon jár. Az autóbusz munkanapokon csúcsidőszakban közlekedik, igazodva az oktatási intézmények csengetési rendjéhez.
– A 22A jelzésű, új betétjárat Borbányáról a Belvárosig közlekedik, a Megyei Bíróság és Luther ház megállóhelyeket érintve közlekedik kizárólag tanítási napokon csúcsidőszakban.
Az autóbuszok menetrendje az alábbiak szerint változik:
– Munkanapokon a reggeli csúcsidőszakban a Kállói út belső szakaszán a Belváros felé 10-20 percenként indulnak a járatok.
– Munkanapokon napközben az Autóbusz-állomásról óra:08-kor és óra:38-kor indulnak a Kállói út felé közlekedő járatok.
– Munkanapokon délután óránként két autóbusz indul Nagyszállásra.
– Hétvégén a Kodály Zoltán Általános Iskolánál kialakításra került csatlakozási rendszerbe illeszkedően az Autóbusz-állomásról minden óra:40 perckor indulnak az autóbuszok a Kállói út felé, a 14 és 18 órás műszakváltásokhoz a ráhordó járatok továbbra is közlekednek, Nagyszállás irányában többlet járatként.
3/30
– 6, 14, 18 órás időszakban önálló járat szolgálja ki Rozsrétet.
– Munkanapokon 15:35-kor új 3-as járat indul Kistelekiszőlőn át Rozsrétre.
4/4B/4E/4Y
– Az autóbuszok a júniusban bevezetett menetrendi struktúra szerint közlekednek továbbra is.
– Munkanapokon Orosról 7:10-kor 4Y helyett 4B autóbusz indul, így a Szállás utca és Vezér utca térségéből átszállás nélkül elérhetővé válik az Orosi iskola.
– Tanítási napokon 13:35-kor is indul 4E gyorsjárat az Autóbusz-állomásról Orosra.
– Hétvégén a Kodály Zoltán Általános Iskolánál kialakításra került csatlakozási rendszerbe illeszkedően az Autóbusz-állomásról minden óra:25 perckor indulnak az autóbuszok.
5/5A/55/55A
– Az autóbuszok a júniusban bevezetett menetrendi struktúra szerint közlekednek továbbra is.
– A Kodály Zoltán Általános Iskolánál kialakításra került csatlakozási rendszerbe illeszkedően hétvégén napközben Örökösföldről minden óra:25-kor és óra:55-kor indulnak, az esti órákban 40-60 percenként indulnak az autóbuszok.
7/14/14F
– Az autóbuszok a júniusban bevezetett menetrendi struktúra szerint közlekednek továbbra is.
– Tanítási napokon a 7-es autóbuszok óránként kétszer indulnak, csúcsidőben Sóstóhegyre az 5, 7, 14, 14F járatok 10 percenként indulnak.
8/8Y
– Az autóbuszok munkanapokon a reggeli csúcsidőszakban 10 percenként, napközben és délután 15 percenként indulnak.
– Téli időszakban a 8E járatok nem közlekednek.
9/49
– Az autóbuszok változatlan struktúrában, néhány perces menetrendi módosítással közlekednek.
10/10J/10Y
– Munkanapokon a délutáni időszakban 30 percenként közlekednek a járatok, melyet többlet járat egészít ki Nyírszőlősről Örökösföldről 13:28-kor, valamint a Vasútállomásról 14:48-kor és 16:18-kor.
11
– Reggeli és délutáni csúcsidőszakban 20 percenként indulnak az autóbuszok.
12, 12Y
– A 12Y autóbuszok csak kora reggel és késő este közlekednek.
– Huszár telep hétvégén a 19-es, a Kertváros a 29-es autóbusszal lesz elérhető.
13, 13Y
– Munkanapokon a délutáni időszakban 30 percenként közlekednek a járatok, melyet a 13Y indulásai egészítenek ki.
– A Kodály Zoltán Általános Iskolánál kialakításra került csatlakozási rendszerbe illeszkedően hétvégén napközben a Sóstói úti kórháztól minden óra:12-kor, az esti órákban pedig minden nap egységesen 60 percenként indulnak az autóbuszok.
17, 17B, 19
– Az Alkotás utcai fordulót érintő hálózatfejlesztés miatt módosul bizonyos autóbuszok útvonala:
– A 17-es autóbuszok változatlan útvonalon közlekednek.
– A 17Y helyett a 17B autóbuszok közlekednek. A járatok továbbra is érintik a Kórházat, Örökösföldön a Család utcán át közlekednek, Kertvárosban érintik az Esélycentrumot, valamint az Alkotás utcát, javítva ezzel a Kertvárosi piac és a leendő posta kiszolgálását.
– Hétvégén napközben a Huszár telep kiszolgálását a 19-es, a Kertváros kiszolgálását a 17B járat is biztosítja.
– A Kodály Zoltán Általános Iskolánál kialakításra került csatlakozási rendszerbe illeszkedően hétvégén napközben, óránként két autóbusz közlekedik, esténként 60 percenként indulnak az autóbuszok.
20/21
– Az autóbuszok változatlan struktúra szerint közlekednek, az 51-es autóbuszok mellett a 21-es autóbuszok továbbra is közlekednek munkanapokon napközben Örökösföldre.
– Az utolsó 20-as autóbusz 20:48-kor indul.
24
– Az autóbuszok menetrendje kismértékben változik, igazodva 3-as járat menetrendjéhez.
– Az utolsó autóbusz később, 17:54-kor indul a Sóstói úti kórháztól.
25
– Az autóbuszok a Csárda utcai és a Kacagó utcai fordulót is érintik.
– A reggeli csúcsidőszak kivételével az autóbuszok érintik a Rendelőintézet és Kórház megállóhelyet is a jövőben
27
– Alkotás utcai fordulót is érintik az autóbuszok.
– Tanítási napokon a délutáni csúcsidőszakban 40 helyett 60 percenként indulnak az autóbuszok.
29
– Hétvégi napokon is igényvezérelt módon, a GYEREBUSZ szolgáltatás keretein belül 7:48 és 16:48 között közlekedik a 29-es járat. A tanítási időszakban 18:00-kor induló járat helyett a 17:55-kor a Vasútállomástól a LEGO-ig közlekedő 93-as autóbusz vehető igénybe.
44
– Az autóbuszok változatlan menetrendi struktúrában, néhány perccel módosított menetrend szerint közlekednek.
– A Kodály Zoltán Általános Iskolánál kialakításra került csatlakozási rendszerbe illeszkedően hétvégén napközben 60 percenként, a Vasútállomásról minden óra:38 perckor indulnak az autóbuszok.
H30/H31/H38
– Az autóbuszok menetrendje módosul a műszakváltások időszakában a foglalkoztatók munkarendjéhez igazodva.
– A 16:50-kor és 17:20-kor induló járat összevonva, 17:10-kor indul.
– A hétvégén 21:15-kor induló járatpár nem közlekedik.
H35
– A reggeli időszakban az autóbuszok 2 perccel korábban indulnak a 12-es autóbuszhoz való csatlakozás javítása érdekében.
– A tanítási napokon az Autóbusz-állomásról 13.35-kor induló járat csak Alsóbadúrig közlekedik.
– Rozsrét iskolától 14.14-kor új járat indul Alsóbadúr, Mandabokor érintésével az Autóbusz-állomásig.
A szeptember 1-jétől érvényes részletes menetrendek megtekinthetők az alábbi honlapon: nyiregyhaza.mavcsoport.hu
