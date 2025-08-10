augusztus 10., vasárnap

Jelentős könnyítés

1 órája

Jó hír a szabolcsi autósoknak! Ezért a szolgáltatásért szeptembertől már nem kell fizetni!

Címkék#autópálya matrica#taxis#díj

Csak hivatalos áron értékesíthetik a matricákat. Szeptembertől változnak az autópálya-matricákra érvényes szabályok, a viszonteladók kényelmi díjat nem számolhatnak fel.

Tarnavölgyi Gergely

„A kényelmi díjnak eddig nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók több ezer forintot is ráterhelhettek az autópálya-matrica hivatalos árára. Most ezt megszüntetjük” – olvasható a kormany.hu oldalon.

autópálya, matrica, kényelmi díj
 Szeptembertől változnak az autópálya-matricákra érvényes szabályok, a viszonteladók kényelmi díjat nem számolhatnak fel Illusztráció: MW-Archív

Az autópálya-matrica megvásárlásakor szeptembertől nem kell ezt a díjat külön megfizetni

Ennek előzménye az a hír, miszerint szeptembertől az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után sem kell külön kényelmi díjat fizetni. Erre hívta fel a figyelmet az autopalyamatrica.hu szakportál a jogszabályváltozás kapcsán, a cikket pedig az origo.hu szemlézte.

Őszinte leszek, eddig nem is tudtam arról, hogy létezik ez a kényelmi díj. Nagyon örülök, hogy ezt megszüntetik. Érdekes, hogy minden az online vásárlás felé tereli az embert, és mégis felszámítanak az egyes szolgáltatók ilyen díjakat

– mondta portálunknak Kovács Ferenc nyíregyházi taxis, aki elárulta, havonta kétszer-háromszor használja a sztrádát, és szinte minden alkalommal online váltja meg a "jegyét" az autópálya-használathoz.

A digitális fejlesztés, a szolgáltatók versenyképességét is fejleszti

Az Origo cikke szerint az autópálya-matrica értékesítésben az elektronikus csatornának van a legmagasabb részaránya, 60 százalék. A benzinkutas értékesítés aránya folyamatosan szorul vissza, annak ellenére, hogy ott nem kellett kényelmi díjat fizetniük az autósoknak. 

Magyarországon éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online, átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. Az online szolgáltatóknál vásárolt matrica esetében a díj mértéke jelenleg pár száz és több ezer forint között mozog. 

A jövőben ez megváltozna, és a vásárlások után kapnák a jutalékot a szolgáltatók.

Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica-vásárláskor.
Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica-vásárláskor Fotó: Autópályamatrica.hu

A kényelmi díj eltörlése átrendezheti a piacot, és még nagyobb szerephez juthatnak a megbízható, extra szolgáltatásokat kínáló online platformok.

Ilyen többletszolgáltatás lehet például a 0-24 órás ügyfélszolgálat, a többnyelvű ügyintézés, a matricatervezők- és kalkulátorok elérhetősége, valamint az aktuális magyarországi és nemzetközi közlekedési információk biztosítása.

Solymár Károly Balázs az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben több szolgáltatásnál is eltörölnék a kényelmi díjat, például a parkolásnál, és jelenleg azt vizsgálják, hogy milyen módon lehetne csökkenteni a díjakat, akár szakaszosan átalakítani az egész rendszert, hiszen, mint mondta, 

a kényelmi díj ma már nem állja meg a helyét", mivel a digitális csatorna az elsődleges

Az államtitkár úgy véli, hogy a reform, a digitális fejlesztés, a szolgáltatók versenyképességét is fejleszti, a csalókat, a nyerészkedőket pedig eltántorítja a piactól, de akiknek életképes szolgáltatásuk van, azok mindenképpen erősödni fognak, tisztul a piac és jó lesz az ügyfeleknek is. 

 

 

