Jó hír a szabolcsi autósoknak! Ezért a szolgáltatásért szeptembertől már nem kell fizetni!

„A kényelmi díjnak eddig nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók több ezer forintot is ráterhelhettek az autópálya-matrica hivatalos árára. Most ezt megszüntetjük” – olvasható a kormany.hu oldalon.

Szeptembertől változnak az autópálya-matricákra érvényes szabályok, a viszonteladók kényelmi díjat nem számolhatnak fel Illusztráció: MW-Archív

Az autópálya-matrica megvásárlásakor szeptembertől nem kell ezt a díjat külön megfizetni

Ennek előzménye az a hír, miszerint szeptembertől az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után sem kell külön kényelmi díjat fizetni. Erre hívta fel a figyelmet az autopalyamatrica.hu szakportál a jogszabályváltozás kapcsán, a cikket pedig az origo.hu szemlézte.

Őszinte leszek, eddig nem is tudtam arról, hogy létezik ez a kényelmi díj. Nagyon örülök, hogy ezt megszüntetik. Érdekes, hogy minden az online vásárlás felé tereli az embert, és mégis felszámítanak az egyes szolgáltatók ilyen díjakat

– mondta portálunknak Kovács Ferenc nyíregyházi taxis, aki elárulta, havonta kétszer-háromszor használja a sztrádát, és szinte minden alkalommal online váltja meg a "jegyét" az autópálya-használathoz.