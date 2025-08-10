57 perce
Jó hír a szabolcsi autósoknak! Ezért a szolgáltatásért szeptembertől már nem kell fizetni!
Csak hivatalos áron értékesíthetik a matricákat. Szeptembertől változnak az autópálya-matricákra érvényes szabályok, a viszonteladók kényelmi díjat nem számolhatnak fel.
„A kényelmi díjnak eddig nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók több ezer forintot is ráterhelhettek az autópálya-matrica hivatalos árára. Most ezt megszüntetjük” – olvasható a kormany.hu oldalon.
Az autópálya-matrica megvásárlásakor szeptembertől nem kell ezt a díjat külön megfizetni
Ennek előzménye az a hír, miszerint szeptembertől az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után sem kell külön kényelmi díjat fizetni. Erre hívta fel a figyelmet az autopalyamatrica.hu szakportál a jogszabályváltozás kapcsán, a cikket pedig az origo.hu szemlézte.
Őszinte leszek, eddig nem is tudtam arról, hogy létezik ez a kényelmi díj. Nagyon örülök, hogy ezt megszüntetik. Érdekes, hogy minden az online vásárlás felé tereli az embert, és mégis felszámítanak az egyes szolgáltatók ilyen díjakat
– mondta portálunknak Kovács Ferenc nyíregyházi taxis, aki elárulta, havonta kétszer-háromszor használja a sztrádát, és szinte minden alkalommal online váltja meg a "jegyét" az autópálya-használathoz.
A digitális fejlesztés, a szolgáltatók versenyképességét is fejleszti
Az Origo cikke szerint az autópálya-matrica értékesítésben az elektronikus csatornának van a legmagasabb részaránya, 60 százalék. A benzinkutas értékesítés aránya folyamatosan szorul vissza, annak ellenére, hogy ott nem kellett kényelmi díjat fizetniük az autósoknak.
Magyarországon éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online, átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. Az online szolgáltatóknál vásárolt matrica esetében a díj mértéke jelenleg pár száz és több ezer forint között mozog.
A jövőben ez megváltozna, és a vásárlások után kapnák a jutalékot a szolgáltatók.
A kényelmi díj eltörlése átrendezheti a piacot, és még nagyobb szerephez juthatnak a megbízható, extra szolgáltatásokat kínáló online platformok.
Ilyen többletszolgáltatás lehet például a 0-24 órás ügyfélszolgálat, a többnyelvű ügyintézés, a matricatervezők- és kalkulátorok elérhetősége, valamint az aktuális magyarországi és nemzetközi közlekedési információk biztosítása.
Solymár Károly Balázs az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben több szolgáltatásnál is eltörölnék a kényelmi díjat, például a parkolásnál, és jelenleg azt vizsgálják, hogy milyen módon lehetne csökkenteni a díjakat, akár szakaszosan átalakítani az egész rendszert, hiszen, mint mondta,
a kényelmi díj ma már nem állja meg a helyét", mivel a digitális csatorna az elsődleges
Az államtitkár úgy véli, hogy a reform, a digitális fejlesztés, a szolgáltatók versenyképességét is fejleszti, a csalókat, a nyerészkedőket pedig eltántorítja a piactól, de akiknek életképes szolgáltatásuk van, azok mindenképpen erősödni fognak, tisztul a piac és jó lesz az ügyfeleknek is.
