Ha ilyen márkájú autód van, nagyon vigyázz! Ezt keresik a leggyakrabban a tolvajok!

Az Országos Rendőr-főkapitányság által elküldött statisztikákból kiderül, hogy az ellopott gépjárművek 70,3 százaléka, az ellopott személyautóknak pedig a 69,8 százaléka vidékről tűnt el tavaly. A hazánkban lesben álló autótolvaj kedvenc márkája vármegyénkben is igen gyakran tűnik fel az utakon.

Az autótolvaj népszerű márkákra utazik vármegyénkben is

Fotó: MW-archív

Márkafüggő autótolvaj

A vezess.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a 90-es években 90 százalék feletti arányban Budapestről tűntek el a személyautók éveken át, a 2010-es évek közepétől, a lopásszám csökkenésével párhuzamosan, elkezdett áttolódni vidékre a bűnözők tevékenysége. Öt-hat éve billenhetett át a mérleg nyelve, most pedig már kétharmad felett van a vidéki arány. Arra is érdmes odafigyelni, hogy a tolvajok által leginkább preferált öt autómárka modelljeiből négynél jelentős növekedést lehet látni a tavaly előtti számokhoz képest. Suzukiból például közel duplaannyit loptak tavaly, mint 2023-ban.

Márka, személyautó Lopásszám, 2024 Lopásszám, 2023 1. Opel 71 52 2. Suzuki 59 34 3. Ford 47 30 4. Volkswagen 38 37 5. Mercedes-Benz 35 22

Azonban más márkák tulajdonosainak sem érdemes megkönnyebülni, mert a top 20 listában a következők jönnek a sorban:

Renault BMW Fiat Audi Peugeot Skoda Toyota Mazda Citroen Honda SEAT Daewoo Chevrolet Nissan Hyundai

Az Országos Rendőrkapitányság információja szerint tavaly is a leggyakrabban alkalmazott járműlopási módszer hazánkban a tulajdonosok felelőtlensége miatt következhetett be.

A 2024-es évben leggyakrabban azok a lopások voltak a legjellemzőbbek, mikor a tulajdonosok a járművet nyitott állapotban hagyták őrizetlenül, esetenként az indítókulccsal együtt. A közterületen tárolt roncs vagy alacsony értékű járművek eltulajdonítása is megfigyelhető volt.

– nyilatkozták a vezess.hu portálnak.

Nyitva maradt autók

Ezt erősítette meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Hrenkó Péter rendőr főhadnagy is. Elmondása szerint szerencsére vármegyénkben nagyon elenyésző az autólopások száma.

– Egyáltalán nem jellemzőek vármegyénkben a kocsilopások, szerencsére nagyon ritkán fordul elő. Olyan eset volt például, hogy valaki más autójával ment néhány kört és utána leállt vele máshol. Azonban a jármű önkényes elvétele kivétel nélkül minden alkalommal büntetőjogi felelősségre vonással jár együtt – hívta fel a figyelmet Hrenkó Péter, és nyomatékosította azokat az örök érvényű szabályokat, amelyekre mindig felhívja a vármegyei rendőrség is a gépjármű tulajdonosok figyelmét: ne hagyják nyitva az autót, főleg nem úgy, hogy még a slusszkulcs is benne marad.