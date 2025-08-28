21 perce
Ha ilyen márkájú autód van, nagyon vigyázz! Ezt keresik a leggyakrabban a tolvajok!
A rendőrség adatai szerint egyre több gépjárművet lopnak el vidéken. Kiderült az is, hogy egy autótolvaj milyen márkára utazik a leginkább.
Az Országos Rendőr-főkapitányság által elküldött statisztikákból kiderül, hogy az ellopott gépjárművek 70,3 százaléka, az ellopott személyautóknak pedig a 69,8 százaléka vidékről tűnt el tavaly. A hazánkban lesben álló autótolvaj kedvenc márkája vármegyénkben is igen gyakran tűnik fel az utakon.
Márkafüggő autótolvaj
A vezess.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy a 90-es években 90 százalék feletti arányban Budapestről tűntek el a személyautók éveken át, a 2010-es évek közepétől, a lopásszám csökkenésével párhuzamosan, elkezdett áttolódni vidékre a bűnözők tevékenysége. Öt-hat éve billenhetett át a mérleg nyelve, most pedig már kétharmad felett van a vidéki arány. Arra is érdmes odafigyelni, hogy a tolvajok által leginkább preferált öt autómárka modelljeiből négynél jelentős növekedést lehet látni a tavaly előtti számokhoz képest. Suzukiból például közel duplaannyit loptak tavaly, mint 2023-ban.
|Márka, személyautó
|Lopásszám, 2024
|Lopásszám, 2023
|1.
|Opel
|71
|52
|2.
|Suzuki
|59
|34
|3.
|Ford
|47
|30
|4.
|Volkswagen
|38
|37
|5.
|Mercedes-Benz
|35
|22
Azonban más márkák tulajdonosainak sem érdemes megkönnyebülni, mert a top 20 listában a következők jönnek a sorban:
Az Országos Rendőrkapitányság információja szerint tavaly is a leggyakrabban alkalmazott járműlopási módszer hazánkban a tulajdonosok felelőtlensége miatt következhetett be.
A 2024-es évben leggyakrabban azok a lopások voltak a legjellemzőbbek, mikor a tulajdonosok a járművet nyitott állapotban hagyták őrizetlenül, esetenként az indítókulccsal együtt. A közterületen tárolt roncs vagy alacsony értékű járművek eltulajdonítása is megfigyelhető volt.
– nyilatkozták a vezess.hu portálnak.
Nyitva maradt autók
Ezt erősítette meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Hrenkó Péter rendőr főhadnagy is. Elmondása szerint szerencsére vármegyénkben nagyon elenyésző az autólopások száma.
– Egyáltalán nem jellemzőek vármegyénkben a kocsilopások, szerencsére nagyon ritkán fordul elő. Olyan eset volt például, hogy valaki más autójával ment néhány kört és utána leállt vele máshol. Azonban a jármű önkényes elvétele kivétel nélkül minden alkalommal büntetőjogi felelősségre vonással jár együtt – hívta fel a figyelmet Hrenkó Péter, és nyomatékosította azokat az örök érvényű szabályokat, amelyekre mindig felhívja a vármegyei rendőrség is a gépjármű tulajdonosok figyelmét: ne hagyják nyitva az autót, főleg nem úgy, hogy még a slusszkulcs is benne marad.
A legnagyobb melegben se maradjon lehúzva az ablak még résnyire se, sem táskát, sem értékeket nem szabad jól látható helyen hagyni. Érdemes ezekre az alapvető szabályokra odafigyelni, mert sok kellemetlenségtől, és anyagi veszteségtől megkímélhetjük magunkat.