Baleset
2 órája
Árokba csapódott egy autó a 471-es főúton, a tetejére borult a jármű
A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit.
Megcsúszott, megpördült és az árokba csapódott egy személygépkocsi a 471-es főúton, Nyírmeggyes és Mátészalka között. A baleset következtében tetejére borult járművet a helyszínen tartózkodók a kerekeire állították. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet– közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Nem ez volt az egyetlen baleset ma, Szakolyban délután összeütközött két személyautó a Mátyás király utcában, a szakolyi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre.
