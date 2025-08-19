augusztus 19., kedd

Baleset

59 perce

Árokba csapódott egy autó a 471-es főúton, a tetejére borult a jármű

A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit.

Szon.hu

– Megcsúszott, megpördült és az árokba csapódott egy személygépkocsi a 471-es főúton, Nyírmeggyes és Mátészalka között. A baleset következtében tetejére borult járművet a helyszínen tartózkodók a kerekeire állították. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet– közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Nem ez volt az egyetlen baleset ma, Szakolyban délután összeütközött két személyautó a Mátyás király utcában, a szakolyi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. Erről itt írtunk 

 

