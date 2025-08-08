Balesetcunami Nyíregyházán: máskor egy hét alatt nincs ennyi karambol, mint ma volt!

Egymást érték ma a balesetek Nyíregyházán! Még csütörtök éjjel megkezdődött az autósok balszerencsés szériája: Nyírpazonynál két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton.

Baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között: az egyik sofőr elmenekült a helyszínről

Fotó: Sipeki Péter

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, a helyszínre riasztották a mentőket is, akik egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az egyik sofőr a karambol után elmenekült a helyszínről, péntek délután még keresték a rendőrök.