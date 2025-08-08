1 órája
Balesetcunami Nyíregyházán: máskor egy hét alatt nincs ennyi karambol, mint ma volt!
Ez nem a mi napunk... Nyíregyházán annyi baleset volt pénteken, hogy csak kapkodtuk a fejünket!
Egymást érték ma a balesetek Nyíregyházán! Még csütörtök éjjel megkezdődött az autósok balszerencsés szériája: Nyírpazonynál két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton.
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, a helyszínre riasztották a mentőket is, akik egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az egyik sofőr a karambol után elmenekült a helyszínről, péntek délután még keresték a rendőrök.
Nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről (képgalériával)
Balesetek: pénteken egymást érték a karambolok, több gázolás is volt
Kora reggel súlyos balesethez siettek a hatóságok. Oszlopnak ütközött egy teherautó a Korányi Frigyes utcán. A jármű vezetője feltehetően rosszul lett vezetés közben, őt a mentők kórházba szállították. A megrongált villanyoszlopot kicserélték, a munkálatok alatt a forgalom akadozott.
Két biciklisgázoláshoz riasztották a rendőrséget és a mentőket: a Luther utcán és az Örökösföldön szinte egy időben ütöttek el két kerékpárost, mindkettejüket a zebrán. Közben a Törzs utcán és a Sóstói úton is volt egy-egy karambol.
Két biciklisgázolás egy időben, és még egy karambol is... – mi van ma Nyíregyházán?!
És ha mindezt nem lett volna elég, árokba hajtott egy autó Jánd és Gulács között...
