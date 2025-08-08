augusztus 8., péntek

László névnap

24°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi történik itt?!

1 órája

Balesetcunami Nyíregyházán: máskor egy hét alatt nincs ennyi karambol, mint ma volt!

Címkék#karambol#baleset#Nyíregyháza

Ez nem a mi napunk... Nyíregyházán annyi baleset volt pénteken, hogy csak kapkodtuk a fejünket!

Munkatársunktól

Egymást érték ma a balesetek Nyíregyházán! Még csütörtök éjjel megkezdődött az autósok balszerencsés szériája: Nyírpazonynál két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton.

baleset, Nyíregyháza, Nyírpazony két autó ütközött
Baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között: az egyik sofőr elmenekült a helyszínről
Fotó: Sipeki Péter

 A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, a helyszínre riasztották a mentőket is, akik egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az egyik sofőr a karambol után elmenekült a helyszínről, péntek délután még keresték a rendőrök. 

A balesetről készült képeket itt nézhetik meg:

Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Balesetek: pénteken egymást érték a karambolok, több gázolás is volt

Kora reggel súlyos balesethez siettek a hatóságok. Oszlopnak ütközött egy teherautó a Korányi Frigyes utcán. A jármű vezetője feltehetően rosszul lett vezetés közben, őt a mentők kórházba szállították. A megrongált villanyoszlopot kicserélték, a munkálatok alatt a forgalom akadozott. 

Oszlopnak ütközött egy teherautó Nyíregyházán:

Fotók: Bordás Béla

Két biciklisgázoláshoz riasztották a rendőrséget és a mentőket: a Luther utcán és az Örökösföldön szinte egy időben ütöttek el két kerékpárost, mindkettejüket a zebrán. Közben a Törzs utcán és a Sóstói úton is volt egy-egy karambol.

Sóstói úti baleset

Fotók: Bordás Béla

És ha mindezt nem lett volna elég, árokba hajtott egy autó Jánd és Gulács között... 

Baleset Jánd és Gulács között

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu