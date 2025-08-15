2 órája
Mintha a Vészhelyzet című filmet forgatták volna, döbbenetes, hogy mi történt ma vármegyénkben
Még csak nem is 13-a van, mégis hihetetlen mennyi karambol okozott forgalmi akadályt. Egyik közúti baleset történt a másik után vármegyénkben.
Baleset baleset hátán
Fotó: Bozsó Katalin
Nem indult jól a mai nap, korán reggel már dolga volt a katasztrófavédelemnek, a rendőröknek és a mentősöknek is. Durva baleset tartotta fel a forgalmat több helyszínen i a vármegyénkben.
Közúti baleset mindenhol
Már sajnos korán reggel is balesetekről kellett beszámolnunk. Először Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze pénteken reggel. A karambol következtében a kisteherautó az oldalára borult, a helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók érkeztek ki, valamint a társhatóságok, a rendőrség és a mentők is. A balesethez a közútkezelő segítségét is kérték az útszakasz takarításához. A balesetben személyi sérülés is történt, a baleset helyszínéről egy középkorú nőt és két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
FRISS FOTÓK! Durva baleset, felborult egy teherautó! - Három sérült!
Nyíregyháza belvárosában a reggeli csúcsban pedig az Északi körúton érte utol egy személyautó az előtte haladót. A ráfutásos karambolban az anyagi kár jelentős volt, de
senki nem sérült meg a balesetben. A rendőrség intézkedett a helyszínen.
Baleset lassítja a forgalmat a reggeli csúcsban Nyíregyházán - fotókkal frissítve!
Majd brutális baleset történt az M3-as autópályán, a Nyíregyháza felé vezető oldalon karambolozott két autó. A baleset helyszínére a katasztrófavédelem, a mentők és a rendőrség is kivonult. A Gyöngyös kelet és a Nagyfüged-Ludas csomópontok között péntek délelőtt ütközött össze két személyautó, egy kisteherautó átszakította a szalagkorlátot. A baleset miatt lassabb volt a haladás, 2-3 km-es sor torlódott fel. A belső sávot lezárták, a forgalmat a külsőbe terelték.
Brutális baleset az M3-as autópályán! Több kilométeres araszolásra kell számítani! Jól gondolja át, mikor indul útnak!
Délután pedig egymásba hajtott két személykocsi a 4-es főúton, az M3-as csomópontnál Nyíregyháza és Újfehértó között. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a közlekedési baleset a 267-es kilométernél, Nyíregyháza térségében, az M3-as csomópontjának közelében történt. A balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket. A két autóban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett, a helyszínről három személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Mi van ma!? Újabb baleset akadályozza a forgalmat Nyíregyháza közelében, az M3-as csomópontnál
Szintén délután Kőlaposnál alakult ki vészhelyzet. Az előzővel zinte egyszerre, kora délután két személyautó ütközött össze a 4-es főúton, Kőlapos közelében. A baleset következtében a mentők két embert kórházba szállítottak. Az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Vészhelyzet Kőlaposnál: súlyos ütközés a főúton, mentők érkeztek a helyszínre! (fotókkal)