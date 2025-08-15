Mintha a Vészhelyzet című filmet forgatták volna, döbbenetes, hogy mi történt ma vármegyénkben

Nem indult jól a mai nap, korán reggel már dolga volt a katasztrófavédelemnek, a rendőröknek és a mentősöknek is. Durva baleset tartotta fel a forgalmat több helyszínen i a vármegyénkben.

Egymást érték a balesetek pénteken

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Közúti baleset mindenhol

Már sajnos korán reggel is balesetekről kellett beszámolnunk. Először Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze pénteken reggel. A karambol következtében a kisteherautó az oldalára borult, a helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók érkeztek ki, valamint a társhatóságok, a rendőrség és a mentők is. A balesethez a közútkezelő segítségét is kérték az útszakasz takarításához. A balesetben személyi sérülés is történt, a baleset helyszínéről egy középkorú nőt és két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.