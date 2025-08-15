Brutális baleset az M3-as autópályán! Több kilométeres araszolásra kell számítani! Jól gondolja át, mikor indul útnak!

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M3-as autópályán a Gyöngyös kelet és a Nagyfüged-Ludas csomópontok között péntek délelőtt összeütközött két személyautó. A baleset miatt lassabb haladásra 2-3 km-es araszolgatásra kell készülni. A belső sávot lezárták, a forgalmat a külsőbe terelik.

Baleset lassítja a forgalmat az M3-as autópályán

Fotó: MW-Archív

Baleset az M3-as autópályán

A katasztrófavédelem is megerősítette, hogy a 78-as kilométernél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon karambolozott két autó. Ahogy írták:

összeütközött két személykocsi az M3-as sztrádán, Gyöngyöshalász közelében. A Nyíregyháza felé vezető oldal 78-as kilométerénél történt balesethez a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanított. A két autóban összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A baleset miatt az érintett szakaszon torlódásra kell számítani.

A közösségi médiában is mindig figyelmeztetik egymást a sofőrök, most is többen írták az Autópályahírek facebook csoportba, hogy baleset történt a nyíregyházi oldalon.

M3 Nyíregyháza felé Gyöngyös után: kisteherautó az árokban, további 3 autó összetörve. Dugóra számítsatok. Mentő, tűzoltó, rendőr kint.

Egy másik autópályás csoportban is körültekintő vezetésre és forgalomkorlátozásra hívják fel a figyelmet baleset miatt:

Sziasztok. M3 Gyöngyös után Nyíregyháza felé az OMV benzinkút után kisteherautó átszakította a szalagkorlátot. A leállósávon folyik a mentés, de a bámészkodókkal mindenki vigyázzon! Jó utat mindenkinek!

Ma már sajnos korán reggel is balesetekről kellett beszámolnunk. Először Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze pénteken reggel. A karambol következtében a kisteherautó az oldalára borult, a helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók érkeztek ki, valamint a társhatóságok, a rendőrség és a mentők is. A balesethez a közútkezelő segítségét is kérték az útszakasz takarításához. A balesetben személyi sérülés is történt, a baleset helyszínéről egy középkorú nőt és két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.