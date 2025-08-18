Baleset lassítja a forgalmat az M3-as autópályán! Időben induljon útnak!

Hétfő délelőtt Vásárosnamény felé, a Geleji pihenőhely után egy személyautó és egy busz ütközött össze. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani.

Ismét baleset lassítja az M3-as autópálya forgalmát

Fotó: MW-archív

Az útinform.hu tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé vezető oldalon egy személyautó és egy busz ütközött össze. A 145-ös km-nél ki kell sorolni a belső sávba! Ahogy a boon.hu megírta, a buszon több mint ötvenen, míg az autóban hárman utaztak. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a kisebb járművet áramtalanították. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

Baleset az M3-as autópályán

Sajnos folyamatosan kell hírt adnunk a balesetekről, vármegyénkben pénteken is nagyon sokan sérültek meg, és lett jelentős anyagi kár kisebb és nagyobb balesetek során. Mintha csak a Vészhelyzet című filmet forgatták volna aznap, egymást érték a karambolok, ütközések, nem indult jól a mai nap. Már korán reggel dolga volt a katasztrófavédelemnek, a rendőröknek és a mentősöknek is. Durva balesetek tartották fel a forgalmat több helyszínen is a vármegyénkben.