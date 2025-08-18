1 órája
Baleset lassítja a forgalmat az M3-as autópályán! Időben induljon útnak!
Autóbusszal ütközött össze egy személyautó az M3-ason, Mezőkeresztesnél. A baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani.
Hétfő délelőtt Vásárosnamény felé, a Geleji pihenőhely után egy személyautó és egy busz ütközött össze. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani.
Az útinform.hu tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé vezető oldalon egy személyautó és egy busz ütközött össze. A 145-ös km-nél ki kell sorolni a belső sávba! Ahogy a boon.hu megírta, a buszon több mint ötvenen, míg az autóban hárman utaztak. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a kisebb járművet áramtalanították. Szerencsére személyi sérülés nem történt.
Baleset az M3-as autópályán
Sajnos folyamatosan kell hírt adnunk a balesetekről, vármegyénkben pénteken is nagyon sokan sérültek meg, és lett jelentős anyagi kár kisebb és nagyobb balesetek során. Mintha csak a Vészhelyzet című filmet forgatták volna aznap, egymást érték a karambolok, ütközések, nem indult jól a mai nap. Már korán reggel dolga volt a katasztrófavédelemnek, a rendőröknek és a mentősöknek is. Durva balesetek tartották fel a forgalmat több helyszínen is a vármegyénkben.
Mintha a Vészhelyzet című filmet forgatták volna, döbbenetes, hogy mi történt ma vármegyénkben
Sajnos a szombat sem indult szerencsésebben, brutális frontális ütközés történt Nyíregyházán a Tiszavasvári úton. Délelőtt egy körforgalomból kihajtó személygépkocsi vezetője áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő személygépkocsival. A nagy erejű karambol miatt jelentős anyag kár keletkezett, a helyszínről összesen 6 embert, köztük 3 gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
