augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forgalmi akadály

1 órája

Baleset lassítja a forgalmat az M3-as autópályán! Időben induljon útnak!

Címkék#karambol#m3 autópálya#balesetek

Autóbusszal ütközött össze egy személyautó az M3-ason, Mezőkeresztesnél. A baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani.

Szon.hu

Hétfő délelőtt Vásárosnamény felé, a Geleji pihenőhely után egy személyautó és egy busz ütközött össze. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. 

baleset lassítja az M3-as autópálya forgalmát
Ismét baleset lassítja az M3-as autópálya forgalmát
Fotó: MW-archív

Az útinform.hu tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé vezető oldalon egy személyautó és egy busz ütközött össze. A 145-ös km-nél ki kell sorolni a belső sávba! Ahogy a boon.hu megírta, a buszon több mint ötvenen, míg az autóban hárman utaztak. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a kisebb járművet áramtalanították. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

Baleset az M3-as autópályán

Sajnos folyamatosan kell hírt adnunk a balesetekről, vármegyénkben pénteken is nagyon sokan sérültek meg, és lett jelentős anyagi kár kisebb és nagyobb balesetek során. Mintha csak a Vészhelyzet című filmet forgatták volna aznap, egymást érték a karambolok, ütközések, nem indult jól a mai nap. Már korán reggel dolga volt a katasztrófavédelemnek, a rendőröknek és a mentősöknek is. Durva balesetek tartották fel a forgalmat több helyszínen is a vármegyénkben.

Sajnos a szombat sem indult szerencsésebben, brutális frontális ütközés történt Nyíregyházán a Tiszavasvári úton. Délelőtt egy körforgalomból kihajtó személygépkocsi vezetője áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő személygépkocsival.  A nagy erejű karambol miatt jelentős anyag kár keletkezett, a  helyszínről összesen 6 embert, köztük 3 gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu