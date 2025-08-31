Baleset miatt elesett a M3-as autópálya – Aki most indul a főváros felé készüljön fel a torlódásra

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között hármas baleset történt. A 46-os km-nél sávzárás van érvényben, torlódás meghaladta a 10 km-t, a többletmenetidő akár egy óra is lehet!

Torlódásra kell számítani az M3-as autópályán baleset miatt

Forrás: Forrás: Heol.hu

Aki teheti kerülje el az autópálya ezen szakaszárt. Sokan kerülnek a 3-as főút felé, ezért Aszód előtt is több km hosszan araszolnak a járművek - olvasható az utinform.hu oldalon.

Sérültek is vannak

A Heol információi szerint két ember könnyebben sérült, őket a mentők kórházba szállították.

