augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M3-as autópálya

1 órája

Baleset miatt elesett a M3-as autópálya – Aki most indul a főváros felé készüljön fel a torlódásra

Címkék#Budapest#m3#baleset#Útinform#torlódás#Aszód

Jelentős torlódás alakult ki az M3-as autópályán. Hármas baleset történt Hatvan és Bag között.

Szon.hu

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között hármas baleset történt. A 46-os km-nél sávzárás van érvényben, torlódás meghaladta a 10 km-t, a többletmenetidő akár egy óra is lehet!

Baleset az M3-as autópályán, torlódásra kell számítani
Torlódásra kell számítani az M3-as autópályán baleset miatt
Forrás: Forrás: Heol.hu

Aki teheti kerülje el az autópálya ezen szakaszárt. Sokan kerülnek a 3-as főút felé, ezért Aszód előtt is több km hosszan araszolnak a járművek - olvasható az utinform.hu oldalon.

Sérültek is vannak 

A Heol információi szerint két ember könnyebben sérült, őket a mentők kórházba szállították.

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu