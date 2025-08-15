augusztus 15., péntek

Baleset

1 órája

Mi van ma!? Újabb baleset akadályozza a forgalmat Nyíregyháza közelében, az M3-as csomópontnál

Újabb karambol történt ebben a hőségben Nyíregyháza közelében. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.

Szon.hu

Összeütközött két személyautó a 4-es főúton, Nyíregyháza közelében. Ez már a sokadik baleset ma, ami akadályozza a forgalmat vármegyénkben.

Durva baleset a 4-es főúton
Baleset történt a 4-es főúton az M3-as csomópontnál
 Illusztráció: Shutterstock / szon

Baleset az M3-as csomópontnál

Ahogy beszámoltunk róla, korán reggel Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze pénteken reggel. A karambol következtében a kisteherautó az oldalára borult, a helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók érkeztek ki, valamint a társhatóságok, a rendőrség és a mentők is. A balesethez a közútkezelő segítségét is kérték az útszakasz takarításához. A balesetben személyi sérülés is történt, a baleset helyszínéről egy középkorú nőt és két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Nyíregyháza belvárosában a reggeli csúcsban pedig az Északi körúton érte utol egy személyautó az előtte haladót. Majd brutális baleset történt az M3-as autópályán, a Nyíregyháza felé vezető oldalon karambolozott két autó. A baleset helyszínére a katasztrófavédelem, a mentők és a rendőrség is kivonult.

Most pedig egymásba hajtott két személykocsi a 4-es főúton, az M3-as csomópontnál Nyíregyháza és Újfehértó között. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a közlekedési baleset a 267-es kilométernél, Nyíregyháza térségében, az M3-as csomópontjának közelében történt.  A balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket. A két autóban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A sérültek állapotával lapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, válaszukkal frissítjük a cikkünket.

 

