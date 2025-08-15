Mi van ma!? Újabb baleset akadályozza a forgalmat Nyíregyháza közelében, az M3-as csomópontnál

Összeütközött két személyautó a 4-es főúton, Nyíregyháza közelében. Ez már a sokadik baleset ma, ami akadályozza a forgalmat vármegyénkben.

Baleset történt a 4-es főúton az M3-as csomópontnál

Ahogy beszámoltunk róla, korán reggel Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze pénteken reggel. A karambol következtében a kisteherautó az oldalára borult, a helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók érkeztek ki, valamint a társhatóságok, a rendőrség és a mentők is. A balesethez a közútkezelő segítségét is kérték az útszakasz takarításához. A balesetben személyi sérülés is történt, a baleset helyszínéről egy középkorú nőt és két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.