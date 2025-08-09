augusztus 9., szombat

Emőd névnap

32°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cserbenhagyás

1 órája

Nyírpazonyi rémálom: karambol után futás, de nem ő volt az egyetlen!

Címkék#sofőr baleset#cserbenhagyás#Nyírpazony

Sérültek, felborult autók és felelősség nélkül menekülő sofőrök. Baleset történt nemrég Nyírpazony közelében is, ahol az egyik sofőr megsérült, a másik pedig egyszerűen eltűnt a helyszínről.

Szon.hu

Nyírpazony és Nyíregyháza között két autó ütközött össze csütörtökön éjszaka– az egyik sofőr megsérült, míg a másik szó nélkül elhajtott a helyszínről. Sajnos nem ez az egyetlen eset: több olyan balesetről hallani, ahol a vétkes sofőr még a mentők megérkezése előtt elmenekül. Összegyűjtöttük az utóbbi időszak legsokkolóbb eseteit, amikor a felelősség helyett a futást választotta az autós.

Baleset történt csütörtök éjjel Nyírpazonynál, az egyik sofőrt azóta is keresik.
Baleset Nyírpazony és Nyíregyháza között: az egyik sofőr elmenekült a helyszínről
Fotó: Sipeki Péter

A baleset okozója eltűnt a helyszínről

Mint ismert, a csütörtök este Nyírpazonynál történt balesetben az egyik autós a helyszínről elmenekült, a rendőrség azóta is keresi. A másik autóban ülő nőt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Erről itt írtunk részletesen.  A helyszínen készült fotóinkat pedig itt tekinthetik meg. 

Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetről

Fotók: Sipeki Péter

A Tények riportja szerint a karambolt egy férfi okozta, akit úgy tudni: korábban már eltiltottak a járművezetéstől. Az ütközés pillanatában nem viselt biztonsági övet, és olyan erővel csapódott be, hogy beverte a fejét a szélvédőbe. A férfi ahelyett, hogy segítséget kért volna, elhagyta a helyszínt, és egy közeli kukoricásban rejtőzött el. A riportot ebben a cikkben nézhetik meg. 

Ittasan, jogosítvány nélkül ülnek kocsiba 

Az úgynevezett "hit-and-run" (helyszínről való menekülés, cserbenhagyás) változatos helyzetekben fordult már elő, volt, hogy szörnyű tragédiák után sem találták meg a sofőrt. Általában az ittas és jogosítvány nélküli autóvezetők bújnak el. Esetleg nem szeretnék, hogy fény derüljön a gépjárművük esetleges műszaki hibájára. Volt, hogy embercsempészet miatt menekültek, miután karamboloztak. A rendőrség azonban döntő többségben később, de megtalálja az elkövetőket.

Hasonló esetek a közelmúltból: 

  • 2025. június 3-án este Barátihegyen egy gépkocsi lesodródott az útról és nekiütközött egy villanyoszlopnak, amely rádőlt egy házra. A sofőr ittasan, jogosítvány nélkül okozta a balesetet, majd adatot nem hagyva elhajtott a helyszínről.
  • 2024. januárban Újpesten történt egy tömegbaleset, amelyben egy busz és több személygépkocsi érintett volt. Az egyik sérült életét vesztette, míg a balesetet okozó sofőr segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. 
  • 2024. júliusában Pesten egy Mercedes sofőrje nagy sebességgel ütközött egy szabályosan közlekedő Suzukival, amelynek vezetője a kórházban elhunyt. A 20 éves holland sofőr és egy utasa elmenekült, de később a rendőrség őrizetbe vette őket. 
  • 2024. novemberében Besztercebányán egy autó egy hídról a Garam folyóba zuhant. A sofőr elmenekült, de később egy benzinkúton elfogták és elmondta, hogy a fékek meghibásodása okozta a balesetet.
  • 2023. januárban egy M5-ösön történt balesetben egy embercsempész jármű sofőrje nem állt meg a rendőri felszólításra, hanem továbbhajtott majd egy fába csapódott. A sofőr elmenekült, de a rendőrség később megtalálta eszméletlenül, körülbelül egy kilométerrel távolabb. 

A KRESZ előírása szerint közúti baleset esetén a jármű vezetője – függetlenül attól, hogy ki okozta a balesetet - köteles azonnal megállni, a baleset során megsérült személyek részére segítséget nyújtani, és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni. Ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője a helyszínen nem áll meg, illetve eltávozik, mielőtt meggyőződne arról, hogy valaki megsérült-e, cserbenhagyás vétségét követi el, mely egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető– írja a rendőrség honlapján. 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu