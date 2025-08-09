1 órája
Nyírpazonyi rémálom: karambol után futás, de nem ő volt az egyetlen!
Sérültek, felborult autók és felelősség nélkül menekülő sofőrök. Baleset történt nemrég Nyírpazony közelében is, ahol az egyik sofőr megsérült, a másik pedig egyszerűen eltűnt a helyszínről.
Nyírpazony és Nyíregyháza között két autó ütközött össze csütörtökön éjszaka– az egyik sofőr megsérült, míg a másik szó nélkül elhajtott a helyszínről. Sajnos nem ez az egyetlen eset: több olyan balesetről hallani, ahol a vétkes sofőr még a mentők megérkezése előtt elmenekül. Összegyűjtöttük az utóbbi időszak legsokkolóbb eseteit, amikor a felelősség helyett a futást választotta az autós.
A baleset okozója eltűnt a helyszínről
Mint ismert, a csütörtök este Nyírpazonynál történt balesetben az egyik autós a helyszínről elmenekült, a rendőrség azóta is keresi. A másik autóban ülő nőt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Erről itt írtunk részletesen. A helyszínen készült fotóinkat pedig itt tekinthetik meg.
Nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről (képgalériával)
Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetrőlFotók: Sipeki Péter
A Tények riportja szerint a karambolt egy férfi okozta, akit úgy tudni: korábban már eltiltottak a járművezetéstől. Az ütközés pillanatában nem viselt biztonsági övet, és olyan erővel csapódott be, hogy beverte a fejét a szélvédőbe. A férfi ahelyett, hogy segítséget kért volna, elhagyta a helyszínt, és egy közeli kukoricásban rejtőzött el. A riportot ebben a cikkben nézhetik meg.
Döbbenetes baleset: jogsi nélkül hajtott, balesetet okozott, majd elbújt a kukoricásban (fotókkal és videóval)
Ittasan, jogosítvány nélkül ülnek kocsiba
Az úgynevezett "hit-and-run" (helyszínről való menekülés, cserbenhagyás) változatos helyzetekben fordult már elő, volt, hogy szörnyű tragédiák után sem találták meg a sofőrt. Általában az ittas és jogosítvány nélküli autóvezetők bújnak el. Esetleg nem szeretnék, hogy fény derüljön a gépjárművük esetleges műszaki hibájára. Volt, hogy embercsempészet miatt menekültek, miután karamboloztak. A rendőrség azonban döntő többségben később, de megtalálja az elkövetőket.
Hasonló esetek a közelmúltból:
- 2025. június 3-án este Barátihegyen egy gépkocsi lesodródott az útról és nekiütközött egy villanyoszlopnak, amely rádőlt egy házra. A sofőr ittasan, jogosítvány nélkül okozta a balesetet, majd adatot nem hagyva elhajtott a helyszínről.
- 2024. januárban Újpesten történt egy tömegbaleset, amelyben egy busz és több személygépkocsi érintett volt. Az egyik sérült életét vesztette, míg a balesetet okozó sofőr segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről.
- 2024. júliusában Pesten egy Mercedes sofőrje nagy sebességgel ütközött egy szabályosan közlekedő Suzukival, amelynek vezetője a kórházban elhunyt. A 20 éves holland sofőr és egy utasa elmenekült, de később a rendőrség őrizetbe vette őket.
- 2024. novemberében Besztercebányán egy autó egy hídról a Garam folyóba zuhant. A sofőr elmenekült, de később egy benzinkúton elfogták és elmondta, hogy a fékek meghibásodása okozta a balesetet.
- 2023. januárban egy M5-ösön történt balesetben egy embercsempész jármű sofőrje nem állt meg a rendőri felszólításra, hanem továbbhajtott majd egy fába csapódott. A sofőr elmenekült, de a rendőrség később megtalálta eszméletlenül, körülbelül egy kilométerrel távolabb.
A KRESZ előírása szerint közúti baleset esetén a jármű vezetője – függetlenül attól, hogy ki okozta a balesetet - köteles azonnal megállni, a baleset során megsérült személyek részére segítséget nyújtani, és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni. Ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője a helyszínen nem áll meg, illetve eltávozik, mielőtt meggyőződne arról, hogy valaki megsérült-e, cserbenhagyás vétségét követi el, mely egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető– írja a rendőrség honlapján.
Misztikum a kiskertben... Tikkasztó meleg van, mégsem érik be a paradicsomunk? Ez lehet a gond!
Újabb szenzáció! Különleges állatokkal bővült a Nyíregyházi Állatpark! (videó)
Rémület a "Gangesz"-nál! Pillanatok alatt ellepték a helyszínt a mentők, a tűzoltók és a rendőrök! (fotókkal)