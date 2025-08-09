Nyírpazonyi rémálom: karambol után futás, de nem ő volt az egyetlen!

Nyírpazony és Nyíregyháza között két autó ütközött össze csütörtökön éjszaka– az egyik sofőr megsérült, míg a másik szó nélkül elhajtott a helyszínről. Sajnos nem ez az egyetlen eset: több olyan balesetről hallani, ahol a vétkes sofőr még a mentők megérkezése előtt elmenekül. Összegyűjtöttük az utóbbi időszak legsokkolóbb eseteit, amikor a felelősség helyett a futást választotta az autós.

Baleset Nyírpazony és Nyíregyháza között: az egyik sofőr elmenekült a helyszínről

Fotó: Sipeki Péter

A baleset okozója eltűnt a helyszínről

Mint ismert, a csütörtök este Nyírpazonynál történt balesetben az egyik autós a helyszínről elmenekült, a rendőrség azóta is keresi. A másik autóban ülő nőt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Erről itt írtunk részletesen. A helyszínen készült fotóinkat pedig itt tekinthetik meg.