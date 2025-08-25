Műtét lett a vége a nyíregyházi ütközésnek – a rendőrség is keresi a balesetet okozó gyerekeket

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban írta meg a történetet egy hölgy. A járókelők rémülten nézték végig az esetet Nyíregyháza belvárosában. A hatóság is keresi a balesetet okozó gyerekeket.

A rendőrségi is keresi a balesetet okozó gyerekeket

Balesetet okozó gyerekek – a hatóság is keresi a felelősöket

Augusztus 23-án 19.00-kor a Vidor fesztiválra sétálva, a Müller Drogériával szemben lévő John's pub előtt egy kedves barátunknak súlyos sípcsont törést okozott egy olyan gyerek társaság, akik nem szálltak le a kerékpárjukról, sem a rollerjükről és hátulról belehajtottak a járókelőbe.

A sétáló utcába több figyelmeztető tábla is ki van téve, hogy nem lehet járművel behajtani.

Sokan látták az esetet; kérjük akik esetleg ismerik a felelőtlen gyerekeket (akik pár perc múlva tovább hajtottak) vegyék fel velem a kapcsolatot! A rendőrség is keresi őket.

Sajnos egy ilyen eset műtéti beavatkozást és hosszú lábadozást okozott barátunknak.

Ezzel a felhívással nemcsak a sérülést okozókat keressük, azonfelül hátha megelőzhetünk újabb baleseteket is, hiszen a sétáló utca ahol kisgyermekek is vannak, nem arra való, hogy rollerek és biciklik hajtsanak keresztül a gyanútlanul sétáló tömegen.

–írta a bejegyzésben

Egy kommentelő így reagált a történetre:

Nem tudnám nyomdafesték-barát módon leírni a véleményemet az esetről, így inkább csak mielőbbi felépülést kívánok a sérültnek!

Az eset jól mutatja, milyen súlyos következményekkel járhat a szabályok figyelmen kívül hagyása a sétálóutcában.

Az eredeti bejegyzés ide kattintva érhető el, ahol fel lehet venni a kapcsolatot a felhívást posztoló hölggyel.

