Írjuk be a naptárba!
1 órája
Bárhol ingyenesen parkolhatnak Nyíregyházán – mutatjuk, hogy mikor!
Nyíregyháza 4 zónájában több mint 5400 parkolóban kell jegyet váltani vagy mobilparkolást indítani – kivéve ezen a napon!
Fotó: NyírVV
A nyíregyházi városüzemeltetési társaság valamennyi ügyfélszolgálata zárva lesz augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen nem lesznek nyitva sem a piacok, sem az állategészségügyi telep. Jövő hét szerdán a megyeszékhely közterületein ingyenesen használhatók a fizetős parkolók – tudatta közösségi oldalán a NyírVV.
