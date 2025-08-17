Bárhol ingyenesen parkolhatnak Nyíregyházán – mutatjuk, hogy mikor!

A nyíregyházi városüzemeltetési társaság valamennyi ügyfélszolgálata zárva lesz augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen nem lesznek nyitva sem a piacok, sem az állategészségügyi telep. Jövő hét szerdán a megyeszékhely közterületein ingyenesen használhatók a fizetős parkolók – tudatta közösségi oldalán a NyírVV.