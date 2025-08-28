2 órája
Belicza János: élete keresztrejtvényében ő a megfejtés
Ideje mérleget vonni, összegezni a tartalmas pályafutást. Belicza János nyíregyházi cégvezető átadja a stafétabotot. A Sóstó-Ép-Vill Kft. ügyvezetője tekintett vissza a pályafutására.
Belicza János nem szeret rébuszokban beszélni. Noha kedveli a keresztrejtvényeket, az agytornát, a mindennapokban szereti az egyenes, nyílt párbeszédeket. Ez vezérelte az elmúlt évtizedekben az üzleti életben is. Most olyan szakaszhatárhoz érkezett, amikor úgy érzi: mielőtt átadja a stafétabotot, ideje mérleget vonni, összegezni a tartalmas pályafutást. A Sóstó-Ép-Vill Kft. ügyvezető igazgatója Nyírkércsről indulva tett meg nagy utat (a szó szoros és földrajzi értelmében is), nyíregyházi cégének vezetőjeként, boldog édesapaként, nagypapaként várja a közelgő Belicza Fesztet. Az időutazást kezdjük a nyírkércsi iskolapadnál!
Belicza János életét végigkísérték a nagy utazások
Az utazás majdani megszállottja eleinte csak Szabolcshoz kötődött, itt élte első évtizedeit. – Szeretek nosztalgiázni, elkészítettem a részletes családfánkat (a Belicza-fa gyökerei Lengyelországba nyúlnak vissza), és szívesen idézem fel a nyírkércsi iskolaéveket. Az 1980-ban az NB I-be feljutott Szpari játékosa volt Kozma József, akit becéztek Kicsinek és Mózesnek is (utóbbi becenevének egyik névadója is voltam). Nos, ő nem pusztán az osztálytársam volt, hanem mellettem ült a nyírkércsi iskolapadban. Sok közös élmény fűz egymáshoz. Örülök, hogy jelenleg két szabolcsi csapat (a Nyíregyháza Spartacus és a Kisvárda Master Good) is van a labdarúgó élvonalban. Utóbbi együttes névadó szponzorának és a kisvárosnak is nagy szerepe van az életemben, de erről később... – említette Belicza János.
– Akkoriban az volt a tendencia, hogy legyen az embernek egy jó szakmája. Így kerültem a kisvárdai ipari iskolába, ahol villanyszerelőnek tanultam. A SZÁÉV (Szabolcs Megyei Állami Építőipari Vállalat) kötelékébe kerültem, a cégnél közel 4 ezer ember dolgozott. Székesfehérvárra mentem, a Videotonnál kitanultam a rádió-tévéműszerész szakmát. Huszonegy éves koromban jöttem vissza, és úgy gondoltam, hogy ha ott maradok hosszútávon, akkor abból nem lehet megélni. Többre, másra vágytam. Ráadásul családalapítás előtt álltam.
1973. november 25-én megkaptam a kisiparosi működési engedélyt, így a magam ura lettem villanyszerelőként. Azért is emlékszek pontosan a dátumra, mert az erről szóló írásos bizonylatot éppen a házasságkötésünk előtt egy nappal hozta a postás.
– Sokáig villanyszerelő kisiparosként dolgoztam, aztán családi vállalkozásban alapítottam meg a villamossági és építőipari szolgáltató társaságot. Az egész országot bejárták: többek között ők építették a szegedi nemzetbiztonsági hivatalt, ugyanott felújították a rendőrség épületét, a győri autópályán végezték a vécék gépészeti munkáit, miként a fővárosban tíz szálloda komplett villanyszerelését, az álmennyezet szerelését. A környéken (a teljesség igénye nélkül) az Iparkamara és a Megyei Levéltár épületének felújítása, a Búza téri, a Damjanich utcai ABC-k rekonstrukciója, a záhonyi parkoló és kamionterminál, a nyíribronyi iskola, az újfehértói és a tuzséri 1500 négyzetméteres, szabályozott légterű hűtőház építése is nevükhöz fűződött.
Mindig megtalálta őket a munka
Belicza János 17 esztendeje alapította a Sóstó-Ép-Vill Kft.-t. Ha az egész pályafutását vesszük alapul, akkor 52 esztendő után adja át a céget vejének, Jánosnak és lányának, Tímeának, aki 26 éve dolgozik az édesapjával. Sokáig másik lánya, Henrietta is a cégnél tevékenykedett, ő férjével, Attilával patinás ékszerboltot üzemeltet.
– A fő bázis partnerünk a Bárány-cégcsoport, azon belül Közép-Kelet-Európa legnagyobb szárnyas feldolgozója, a Master Good. A cégóriás villamosításának mintegy 90 százalékát mi végeztük az alvállalkozókkal.
– Ha visszagondolok az elmúlt időszakra, elmondhatom, hogy általában nem mi kerestük a megbízásokat, a munka és az igény talált meg bennünket. Mindegyik esetben az vezérelt, hogy maximálisan megfeleljünk a megrendelők igényeinek. A megbízhatóságot és a következetességet tartjuk szem előtt. Tisztában vagyok azzal, hogy meg kell érezni azt, amikor elérkezett az idő a váltáshoz. Pár hónap és 72 éves vagyok, már nem akarok a vállalkozás telephelyén minden reggel nyitni és a nap végén zárni. A rutinomat, az ismeretségi körömet is szeretném átadni, de ez nem megy egyik napról a másikra. Sok barátot, ismerőst szereztem a több mint félévszázados szakmai tevékenység közben.
A nagy utazások végigkísérték Belicza János életét, sok-sok kilométer van a lábában és élmény, emlék a fejében.
– Ausztráliától Dél-Amerikáig bejártam a világot, Európát beutaztam kocsival Spanyolországtól Görögországig, a kontinenseken 48 országgal ismerkedhettem meg. Szeretek bevásárolni és sütni, főzni. Finoman szólva is kedvelem a jó ízeket.
– Feleségemmel, Rabóczki Katalinnal novemberben 52 esztendeje leszünk házasok, és nagyon készülünk az idei Belicza Fesztre. Ez egy olyan immár hagyományos program, amikor mi, Beliczák egy napra összetalálkozunk. 7 unokatestvér és hozzátartozóik érzik jól magukat családias hangulatban. Ki ne felejtsem: imádok keresztrejtvényt fejteni. Az embernek folyamatosan érdemes ébren tartani a figyelmét, mozgatni, tornáztatni az agyát. No meg a testét. Túl a hetvenen is napi rendszerességgel sportolok, a lakásban kialakított fitneszteremben. Igazat adok a régi mondásnak: ép testben ép lélek.
Szaszala László régi idők nagy tanúja, aki a műszaki vizsga nyíregyházi bölcsőjét ringatta
Világhírű tábort szervezett a Lions Szabolcs-Szatmár-Beregben
Parádés hangulat a Fradi ellen, mutatjuk szurkolói galériánkat és az edzői értékeléseket (fotók, videók)