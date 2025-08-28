augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

17°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy utazó

2 órája

Belicza János: élete keresztrejtvényében ő a megfejtés

Címkék#stafétabot#Belicza János#keresztrejtvény

Ideje mérleget vonni, összegezni a tartalmas pályafutást. Belicza János nyíregyházi cégvezető átadja a stafétabotot. A Sóstó-Ép-Vill Kft. ügyvezetője tekintett vissza a pályafutására.

L. Tóth Lajos

Belicza János nem szeret rébuszokban beszélni. Noha kedveli a keresztrejtvényeket, az agytornát, a mindennapokban szereti az egyenes, nyílt párbeszédeket. Ez vezérelte az elmúlt évtizedekben az üzleti életben is. Most olyan szakaszhatárhoz érkezett, amikor úgy érzi: mielőtt átadja a stafétabotot, ideje mérleget vonni, összegezni a tartalmas pályafutást. A Sóstó-Ép-Vill Kft. ügyvezető igazgatója Nyírkércsről indulva tett meg nagy utat (a szó szoros és földrajzi értelmében is), nyíregyházi cégének vezetőjeként, boldog édesapaként, nagypapaként várja a közelgő Belicza Fesztet. Az időutazást kezdjük a nyírkércsi iskolapadnál!

Belicza János magánarchívum
Belicza János átadja a stafétabotot 
Fotó: magánarchívum

Belicza János életét végigkísérték a nagy utazások

Az utazás majdani megszállottja eleinte csak Szabolcshoz kötődött, itt élte első évtizedeit. – Szeretek nosztalgiázni, elkészítettem a részletes családfánkat (a Belicza-fa gyökerei Lengyelországba nyúlnak vissza), és szívesen idézem fel a nyírkércsi iskolaéveket. Az 1980-ban az NB I-be feljutott Szpari játékosa volt Kozma József, akit becéztek Kicsinek és Mózesnek is (utóbbi becenevének egyik névadója is voltam). Nos, ő nem pusztán az osztálytársam volt, hanem mellettem ült a nyírkércsi iskolapadban. Sok közös élmény fűz egymáshoz. Örülök, hogy jelenleg két szabolcsi csapat (a Nyíregyháza Spartacus és a Kisvárda Master Good) is van a labdarúgó élvonalban. Utóbbi együttes névadó szponzorának és a kisvárosnak is nagy szerepe van az életemben, de erről később... – említette Belicza János.

– Akkoriban az volt a tendencia, hogy legyen az embernek egy jó szakmája. Így kerültem a kisvárdai ipari iskolába, ahol villanyszerelőnek tanultam. A SZÁÉV (Szabolcs Megyei Állami Építőipari Vállalat) kötelékébe kerültem, a cégnél közel 4 ezer ember dolgozott. Székesfehérvárra mentem, a Videotonnál kitanultam a rádió-tévéműszerész szakmát. Huszonegy éves koromban jöttem vissza, és úgy gondoltam, hogy ha ott maradok hosszútávon, akkor abból nem lehet megélni. Többre, másra vágytam. Ráadásul családalapítás előtt álltam. 

1973. november 25-én megkaptam a kisiparosi működési engedélyt, így a magam ura lettem villanyszerelőként. Azért is emlékszek pontosan a dátumra, mert az erről szóló írásos bizonylatot éppen a házasságkötésünk előtt egy nappal hozta a postás.

– Sokáig villanyszerelő kisiparosként dolgoztam, aztán családi vállalkozásban alapítottam meg a villamossági és építőipari szolgáltató társaságot. Az egész országot bejárták: többek között ők építették a szegedi nemzetbiztonsági hivatalt, ugyanott felújították a rendőrség épületét, a győri autópályán végezték a vécék gépészeti munkáit, miként a fővárosban tíz szálloda komplett villanyszerelését, az álmennyezet szerelését. A környéken (a teljesség igénye nélkül) az Iparkamara és a Megyei Levéltár épületének felújítása, a Búza téri, a Damjanich utcai ABC-k rekonstrukciója, a záhonyi parkoló és kamionterminál, a nyíribronyi iskola, az újfehértói és a tuzséri 1500 négyzetméteres, szabályozott légterű hűtőház építése is nevükhöz fűződött.

Mindig megtalálta őket a munka

Belicza János 17 esztendeje alapította a Sóstó-Ép-Vill Kft.-t. Ha az egész pályafutását vesszük alapul, akkor 52 esztendő után adja át a céget vejének, Jánosnak és lányának, Tímeának, aki 26 éve dolgozik az édesapjával. Sokáig másik lánya, Henrietta is a cégnél tevékenykedett, ő férjével, Attilával patinás ékszerboltot üzemeltet. 

– A fő bázis partnerünk a Bárány-cégcsoport, azon belül Közép-Kelet-Európa legnagyobb szárnyas feldolgozója, a Master Good. A cégóriás villamosításának mintegy 90 százalékát mi végeztük az alvállalkozókkal.

– Ha visszagondolok az elmúlt időszakra, elmondhatom, hogy általában nem mi kerestük a megbízásokat, a munka és az igény talált meg bennünket. Mindegyik esetben az vezérelt, hogy maximálisan megfeleljünk a megrendelők igényeinek. A megbízhatóságot és a következetességet tartjuk szem előtt. Tisztában vagyok azzal, hogy meg kell érezni azt, amikor elérkezett az idő a váltáshoz. Pár hónap és 72 éves vagyok, már nem akarok a vállalkozás telephelyén minden reggel nyitni és a nap végén zárni. A rutinomat, az ismeretségi körömet is szeretném átadni, de ez nem megy egyik napról a másikra. Sok barátot, ismerőst szereztem a több mint félévszázados szakmai tevékenység közben.

A nagy utazások végigkísérték Belicza János életét, sok-sok kilométer van a lábában és élmény, emlék a fejében. 

– Ausztráliától Dél-Amerikáig bejártam a világot, Európát beutaztam kocsival Spanyolországtól Görögországig, a kontinenseken 48 országgal ismerkedhettem meg. Szeretek bevásárolni és sütni, főzni. Finoman szólva is kedvelem a jó ízeket. 

– Feleségemmel, Rabóczki Katalinnal novemberben 52 esztendeje leszünk házasok, és nagyon készülünk az idei Belicza Fesztre. Ez egy olyan immár hagyományos program, amikor mi, Beliczák egy napra összetalálkozunk. 7 unokatestvér és hozzátartozóik érzik jól magukat családias hangulatban. Ki ne felejtsem: imádok keresztrejtvényt fejteni. Az embernek folyamatosan érdemes ébren tartani a figyelmét, mozgatni, tornáztatni az agyát. No meg a testét. Túl a hetvenen is napi rendszerességgel sportolok, a lakásban kialakított fitneszteremben. Igazat adok a régi mondásnak: ép testben ép lélek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu