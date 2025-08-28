Belicza János: élete keresztrejtvényében ő a megfejtés

Belicza János nem szeret rébuszokban beszélni. Noha kedveli a keresztrejtvényeket, az agytornát, a mindennapokban szereti az egyenes, nyílt párbeszédeket. Ez vezérelte az elmúlt évtizedekben az üzleti életben is. Most olyan szakaszhatárhoz érkezett, amikor úgy érzi: mielőtt átadja a stafétabotot, ideje mérleget vonni, összegezni a tartalmas pályafutást. A Sóstó-Ép-Vill Kft. ügyvezető igazgatója Nyírkércsről indulva tett meg nagy utat (a szó szoros és földrajzi értelmében is), nyíregyházi cégének vezetőjeként, boldog édesapaként, nagypapaként várja a közelgő Belicza Fesztet. Az időutazást kezdjük a nyírkércsi iskolapadnál!

Belicza János átadja a stafétabotot

Fotó: magánarchívum

Belicza János életét végigkísérték a nagy utazások

Az utazás majdani megszállottja eleinte csak Szabolcshoz kötődött, itt élte első évtizedeit. – Szeretek nosztalgiázni, elkészítettem a részletes családfánkat (a Belicza-fa gyökerei Lengyelországba nyúlnak vissza), és szívesen idézem fel a nyírkércsi iskolaéveket. Az 1980-ban az NB I-be feljutott Szpari játékosa volt Kozma József, akit becéztek Kicsinek és Mózesnek is (utóbbi becenevének egyik névadója is voltam). Nos, ő nem pusztán az osztálytársam volt, hanem mellettem ült a nyírkércsi iskolapadban. Sok közös élmény fűz egymáshoz. Örülök, hogy jelenleg két szabolcsi csapat (a Nyíregyháza Spartacus és a Kisvárda Master Good) is van a labdarúgó élvonalban. Utóbbi együttes névadó szponzorának és a kisvárosnak is nagy szerepe van az életemben, de erről később... – említette Belicza János.

– Akkoriban az volt a tendencia, hogy legyen az embernek egy jó szakmája. Így kerültem a kisvárdai ipari iskolába, ahol villanyszerelőnek tanultam. A SZÁÉV (Szabolcs Megyei Állami Építőipari Vállalat) kötelékébe kerültem, a cégnél közel 4 ezer ember dolgozott. Székesfehérvárra mentem, a Videotonnál kitanultam a rádió-tévéműszerész szakmát. Huszonegy éves koromban jöttem vissza, és úgy gondoltam, hogy ha ott maradok hosszútávon, akkor abból nem lehet megélni. Többre, másra vágytam. Ráadásul családalapítás előtt álltam.

1973. november 25-én megkaptam a kisiparosi működési engedélyt, így a magam ura lettem villanyszerelőként. Azért is emlékszek pontosan a dátumra, mert az erről szóló írásos bizonylatot éppen a házasságkötésünk előtt egy nappal hozta a postás.

– Sokáig villanyszerelő kisiparosként dolgoztam, aztán családi vállalkozásban alapítottam meg a villamossági és építőipari szolgáltató társaságot. Az egész országot bejárták: többek között ők építették a szegedi nemzetbiztonsági hivatalt, ugyanott felújították a rendőrség épületét, a győri autópályán végezték a vécék gépészeti munkáit, miként a fővárosban tíz szálloda komplett villanyszerelését, az álmennyezet szerelését. A környéken (a teljesség igénye nélkül) az Iparkamara és a Megyei Levéltár épületének felújítása, a Búza téri, a Damjanich utcai ABC-k rekonstrukciója, a záhonyi parkoló és kamionterminál, a nyíribronyi iskola, az újfehértói és a tuzséri 1500 négyzetméteres, szabályozott légterű hűtőház építése is nevükhöz fűződött.