Ezen meglepődtünk! Holnaptól változnak az üzemanyagárak, nem is akárhogy!

Az üzemanyagárak változása minden gépjármű-tulajdonost érint, szombattól ismét más tarifát mutatnak a kutak. Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.

Szon.hu

Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét. 

Benzin- és gázolajárak
A benzin és a gázolaj ára is változik
Fotó: MW-archív

Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán

A benzint jelenleg 588 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 602 forintot kérnek. 

Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.

Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 587 forintért, gázolajat pedig 588 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán. 

Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

587 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

587 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

587,9 Ft/l – Shell, Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 14.

És itt a legdrágább:

629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap. 

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

588 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.

588 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zombori bokor

595 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

És itt a legkevésbé:

649,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap. 

 

