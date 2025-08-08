1 órája
Ezen meglepődtünk! Holnaptól változnak az üzemanyagárak, nem is akárhogy!
Az üzemanyagárak változása minden gépjármű-tulajdonost érint, szombattól ismét más tarifát mutatnak a kutak. Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.
Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét.
Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán
A benzint jelenleg 588 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 602 forintot kérnek.
Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.
Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 587 forintért, gázolajat pedig 588 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán.
Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
587 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
587 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
587,9 Ft/l – Shell, Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 14.
És itt a legdrágább:
629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
588 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.
588 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zombori bokor
595 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
És itt a legkevésbé:
649,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
