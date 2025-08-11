augusztus 11., hétfő

1 órája

Ez szinte már követhetetlen! Újabb árváltozás a benzinkutakon!

Címkék#benzinkút#Holtankoljak hu#benzin gázolaj

Az üzemanyagárak változása szinte már mindennapos, ismét más tarifát mutatnak a kutak. Ezért összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.

Szon.hu

Legutóbb megírtuk, hogy szombattól mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára alacsonyabb lett. A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük, tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal.

üzemanyagárak, benzin, gázolaj, holtankoljak.hu, töltőállomás, benzinkút
Ismét változik a benzin és a gázolaj ára a benzinkutakon
Fotó: Illusztráció: MW-archív

Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán

A benzint jelenleg 585 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 596 forintot kérnek. 

Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.

Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 582,9 forintért, gázolajat pedig 588 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán. 

Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

582,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári út 39.

584 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

584 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

És itt a legdrágább:

588 Ft/ l – Oplus, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zombori bokor

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

584 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.

584 Ft/l – MOL, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zombori bokor

588 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

És itt a legkevésbé:

639,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap. 

 

