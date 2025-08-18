Ezen most meglepődtünk! Holnaptól változnak az üzemanyagárak, nem is akárhogy!

Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája. A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik.

Vajon változik a benzin és a gázolaj ára?

Fotó: MW-archív

Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán

A benzint jelenleg 587 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 590 forintot kérnek.

Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.

Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 580 forintért, gázolajat pedig 576 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán.

Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

580 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

580 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

582 Ft/l – Mol, Nyíregyháza, Nagykállói út

És itt a legdrágább:

619,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

576 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.

576 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zombori bokor

582 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

És itt a legkevésbé:

629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.