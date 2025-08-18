augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagárak

48 perce

Ezen most meglepődtünk! Holnaptól változnak az üzemanyagárak, nem is akárhogy!

Címkék#Nyíregyháza#benzin gázolaj#üzemanyag

Az üzemanyagárak változása minden gépjármű-tulajdonost érint, holnaptól ismét más tarifát mutatnak a kutak. Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.

Szon.hu

Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája. A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik. 

benzin, gázolaj, üzemanyag
Vajon változik a benzin és a gázolaj ára?
Fotó: MW-archív

Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán

A benzint jelenleg 587 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 590 forintot kérnek. 

Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.

Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 580 forintért, gázolajat pedig 576 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán. 

Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

580 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

580 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

582 Ft/l – Mol, Nyíregyháza, Nagykállói út

És itt a legdrágább:

619,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap. 

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

576 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.

576 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zombori bokor

582 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

És itt a legkevésbé:

629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu