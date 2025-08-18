48 perce
Ezen most meglepődtünk! Holnaptól változnak az üzemanyagárak, nem is akárhogy!
Az üzemanyagárak változása minden gépjármű-tulajdonost érint, holnaptól ismét más tarifát mutatnak a kutak. Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében.
Tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája. A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára holnap nem változik.
Benzin- és gázolajárak Nyíregyházán
A benzint jelenleg 587 forintos átlagáron tankolhatjuk, a gázolajért 590 forintot kérnek.
Mivel a kutak árai eltérnek, ezért a holtankoljak.hu adatlistája alapján összeszedtük, hogy milyen árkülönbséggel lehet számolni, hol a legolcsóbb és a legdrágább az üzemanyag Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében. Az itt megjelenített benzin- és gázolajárakhoz képest lehetnek eltérések a töltőállomáson, mivel az adatokat a benzinkutak szolgáltatják, a holtankoljak.hu üzemeltetője ezeket az információkat nem ellenőrzi.
Ahogy azt a lenti listában látni lehet, benzint már 580 forintért, gázolajat pedig 576 forintért is lehet tankolni Nyíregyházán.
Már mutatjuk is a legolcsóbb kutakat és a legdrágábbakat is!
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
580 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
580 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
582 Ft/l – Mol, Nyíregyháza, Nagykállói út
És itt a legdrágább:
619,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
576 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.
576 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zombori bokor
582 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
És itt a legkevésbé:
629,9 Ft/ l – Mobil Petrol - Kálmánháza, M3 ap.
