Ordított a fájdalomtól az asszony–benzinnel locsolta le a feleségét a tivadari férfi, majd felgyújtotta (videó)

A múlt hét vasárnap történtek megrázták a Tivadaron élőket is, hétfőn a helyszínen járt stábunk. Mint beszámolónkban megírtuk: a takaros, barackvirágszín otthon falai között élő idősebb pár kapcsolata régóta megromlott, de nem volt lehetőségük arra, hogy külön költözzenek, így egy fedél alatt éltek, a feszültség pedig egyre nőtt közöttük, mondták el a szomszédaik.

Lelocsolta a feleségét benzinnel, a családi tragédia a ház udvarán történt Fotó: Bozsó Kata

– Nem láttam a tüzet, csak már amikor kihozták és ellátták őket a mentők. Nagyon rossz állapotban voltak, mindketten csúnyán megégtek...– idézte fel a közelükben élő nő, akit egyértelműen megráztak a látottak.

– Milyen embertelen fájdalmat kellett átélniük, elképzelni sem lehet ezt a borzalmat... A napokban mindkét gyerekük volt itt, egy fiuk és egy lányuk van, családosak. Vajon magukhoz ölelhetik még a szüleiket?

– tette fel az idős asszony a kérdést, amire egyelőre nincs válasz, csak a döbbenet és a remény, hogy a súlyos égési sérüléseik ellenére még hazatérhetnek egyszer. Helyszíni riportunkat itt olvashatják el bővebben.