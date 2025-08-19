augusztus 19., kedd

Családi tragédia

59 perce

Ordított a fájdalomtól az asszony–benzinnel locsolta le a feleségét a tivadari férfi, majd felgyújtotta (videó)

Egy elfajult vita miatt lelocsolta benzinnel és felgyújtotta a feleségét egy férfi vasárnap este Tivadaron.

Szon.hu

A múlt hét vasárnap történtek megrázták a Tivadaron élőket is, hétfőn a helyszínen járt stábunk. Mint beszámolónkban megírtuk: a takaros, barackvirágszín otthon falai között élő idősebb pár kapcsolata régóta megromlott, de nem volt lehetőségük arra, hogy külön költözzenek, így egy fedél alatt éltek, a feszültség pedig egyre nőtt közöttük, mondták el a szomszédaik. 

Lelocsolta a feleségét benzinnel
Lelocsolta a feleségét benzinnel, a családi tragédia a ház udvarán történt Fotó: Bozsó Kata 

Lelocsolta a feleségét benzinnel

– Nem láttam a tüzet, csak már amikor kihozták és ellátták őket a mentők. Nagyon rossz állapotban voltak, mindketten csúnyán megégtek...– idézte fel a közelükben élő nő, akit egyértelműen megráztak a látottak. 

– Milyen embertelen fájdalmat kellett átélniük, elképzelni sem lehet ezt a borzalmat... A napokban mindkét gyerekük volt itt, egy fiuk és egy lányuk van, családosak. Vajon magukhoz ölelhetik még a szüleiket? 

– tette fel az idős asszony a kérdést, amire egyelőre nincs válasz, csak a döbbenet és a remény, hogy a súlyos égési sérüléseik ellenére még hazatérhetnek egyszer. Helyszíni riportunkat itt olvashatják el bővebben. 

Tragédia Tivadaron

Fotók: Bozsó Katalin

Stábunknak a szomszédok arról nem beszéltek, hogyan gyújtotta fel a férfi a nejét. A Tények riportja hétfőn este már arról számolt be, hogy egy elfajult vita miatt lelocsolta benzinnel, majd felgyújtotta a feleségét a férfi. Mindez a házuk udvarán a fatároló mellett történt. A tehetetlen asszony teste azonnal meggyulladt, utána a férfi magát is meggyújtotta. A szomszédok figyeltek fel a kiabálásra, ők hívtak segítséget. 

A környéken sokan ismerték a házaspárt, sokkolta  helyieket az eset, akiknek még a szakemberek kiérkezése előtt sikerült a férfi és a nő lángoló testét eloltaniuk. A két sérültet lélegeztetőn vitték a miskolci kórház égési osztályára, úgy tudni, hogy a nő állapota válságos. 

A rendőrségtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem adhatnak. 

