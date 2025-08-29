2 órája
Lehullt a lepel Beregszászon (fotókkal)
Eredetileg 2022 tavaszán kellett volna elhelyezni a Rákóczi téren. Beregszász új büszkesége a IV. Béla királyt ábrázoló szobor. Nyíregyháza is részese volt az ünnepnek.
A nyíregyházi székhelyű Beregszászért Alapítvány ebben az évben már több emléktáblát állított: Nyíregyházán, Beregszászban, Ungváron, Máramarosszigeten, s még 3-4 elhelyezésre vár. Szent István király ünnepén pedig IV. Béla király bronz mellszobrát avatták fel a történelmi Bereg vármegye egykori székhelyén. Az alapítvány által állíttatott szobor még egy fontos szállal kötődik a szabolcsi vármegyeszékhelyhez: alkotója Lengyel Tibor nyíregyházi szobrászművész. A talapzatot Matl Péter Munkácsy-díjas munkácsi szobrász készítette. A második honalapítónak is nevezett király szobra a római katolikus templom udvarára, az ugyancsak a Beregszászért Alapítvány által 2001-ben állított Szent István-szobor közelébe került.
Beregszász új büszkesége
Felavatására több mint három évet vártak, hisz eredetileg 2022 tavaszán kellett volna elhelyezni Beregszászban a Rákóczi téren, annak emlékére, hogy 1247. december 25-én, azaz akkor éppen 775 éve adott IV. Béla király városi rangot Lampertházának, ahogy korábban Beregszászt nevezték. Közbeszólt a háború és az érdektelenség, ezért csak most foglalhatta el helyét a bronz mellszobor, bár nem a téren, hanem a templom udvarán.
A szoboravató előtt ünnepi szentmise volt. Annak végén a közösen elénekelt Himnusz lélekemelő dallama és szövege már a következő rendezvény előhangjául szolgált, amelyen Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője köszöntötte a szép számban megjelent közönséget. Beszédében kiemelte: IV. Béla „a magyar identitás és a nemzeti büszkeség szimbólumává elsősorban az újjáépítés miatt vált. Megkérdőjelezhetetlen a helye a Hősök tere szobrai között, s mellszobra itt, Szent István szobra mellett, Beregszászban is méltó helyet kapott, kiegészítve ezzel a Beregszász városában található magyar vonatkozású emlékhelyeket.” Végezetül hozzáfűzte: céljuk, hogy hosszú távon tudjanak Kárpátalján dolgozni a magyarság életkörülményeinek javításáért, a magyar közösség erősítéséért.
Dr. Csatáry György történész Beregszász várossá válásának körülményeiről és fontosságáról beszélt, kiemelve IV. Béla király szerepét. Matl Péter szobrászművész, a talapzat készítője elmondta, milyen nagy megtiszteltetés számára, hogy hozzájárulhatott a város újabb magyar emlékművének létrehozásához.
Szoboravatás BeregszászonFotók: Beregszászért Alapítvány
Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke nem lehetett jelen az ünnepségen, ezért levélben köszöntötte a résztvevőket. Mindenekelőtt köszönetet mondott Magyarország Kormányának, a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnak és a szobor költségeihez jelentős összeggel hozzájáruló húsz személynek a támogatásért. Nevük felkerült a szobor talapzatára erősített márványtáblára és az időkapszulában elhelyezett alapító okiratba. Megköszönte a római katolikus egyházközségnek is, hogy helyet adott az emlékműnek. A következőket mondta: „Ma nemcsak egy szobrot avatunk fel, hanem múltunk egy dicső alakját idézzük meg, történelmi pillanatot elevenítünk fel, fejet hajtva egy olyan uralkodó előtt, akinek a neve egybeforrt nemzetünk újjászületésével.” Majd így folytatta: „Ez a szobor nemcsak bronzból és kőből áll: arra is emlékeztet minket, hogy a legnehezebb időben is lehet újjáépíteni a romokból, lehet jövőt teremteni. Ugye, mennyire időszerű ez a mostani háborús helyzetben is? Királyunk példája erőt adhat nekünk ma is, amikor néha úgy tűnik, hogy a kihívások legyőzhetetlenek. De ő bebizonyította, hogy egy nemzet hite, szorgalma és összefogása hegyeket mozdíthat meg. IV. Béla a rombolás után épített, a veszteség után reményt adott, a kétségbeesés idején jövőt mutatott. Példája legyen iránytűnk ma is! Hisz Beregszász és egész Kárpátalja magyarsága a múlt század tragédiái után most újabb megpróbáltatással néz szembe, amely már-már a létét is fenyegeti. Adjon hitet királyunk példája, hogy még a legnagyobb pusztításból, reménytelenségből is lehet visszaút.”
A szobrot Molnár János római katolikus esperes-plébános, Gyebnár István és dr. Cseh Áron, az ungvári főkonzulátus vezető konzulja leplezte le. Molnár János, mielőtt megszentelte a szobrot, köszönetet mondott Istennek, hogy a történelem folyamán számunkra is olyan példaképeket adott, mint Szent István és IV. Béla, akik legjobb lelkiismeretükkel tettek eleget kötelességüknek, vezették népünket.
Ezután a résztvevők elhelyezték az emlékezet és a hála koszorúit a szobor talapzatánál, majd közösen elénekelték a Szózatot. Végezetül Szent István szobránál fejeződött be a nagyszabású ünnepség emlékezéssel és koszorúzással.
