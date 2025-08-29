Lehullt a lepel Beregszászon (fotókkal)

A nyíregyházi székhelyű Beregszászért Alapítvány ebben az évben már több emléktáblát állított: Nyíregyházán, Beregszászban, Ungváron, Máramarosszigeten, s még 3-4 elhelyezésre vár. Szent István király ünnepén pedig IV. Béla király bronz mellszobrát avatták fel a történelmi Bereg vármegye egykori székhelyén. Az alapítvány által állíttatott szobor még egy fontos szállal kötődik a szabolcsi vármegyeszékhelyhez: alkotója Lengyel Tibor nyíregyházi szobrászművész. A talapzatot Matl Péter Munkácsy-díjas munkácsi szobrász készítette. A második honalapítónak is nevezett király szobra a római katolikus templom udvarára, az ugyancsak a Beregszászért Alapítvány által 2001-ben állított Szent István-szobor közelébe került.

Beregszász új szoborral gazdagodott Fotó: Beregszászért Alapítvány

Beregszász új büszkesége

Felavatására több mint három évet vártak, hisz eredetileg 2022 tavaszán kellett volna elhelyezni Beregszászban a Rákóczi téren, annak emlékére, hogy 1247. december 25-én, azaz akkor éppen 775 éve adott IV. Béla király városi rangot Lampertházának, ahogy korábban Beregszászt nevezték. Közbeszólt a háború és az érdektelenség, ezért csak most foglalhatta el helyét a bronz mellszobor, bár nem a téren, hanem a templom udvarán.

A szoboravató előtt ünnepi szentmise volt. Annak végén a közösen elénekelt Himnusz lélekemelő dallama és szövege már a következő rendezvény előhangjául szolgált, amelyen Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője köszöntötte a szép számban megjelent közönséget. Beszédében kiemelte: IV. Béla „a magyar identitás és a nemzeti büszkeség szimbólumává elsősorban az újjáépítés miatt vált. Megkérdőjelezhetetlen a helye a Hősök tere szobrai között, s mellszobra itt, Szent István szobra mellett, Beregszászban is méltó helyet kapott, kiegészítve ezzel a Beregszász városában található magyar vonatkozású emlékhelyeket.” Végezetül hozzáfűzte: céljuk, hogy hosszú távon tudjanak Kárpátalján dolgozni a magyarság életkörülményeinek javításáért, a magyar közösség erősítéséért.

Dr. Csatáry György történész Beregszász várossá válásának körülményeiről és fontosságáról beszélt, kiemelve IV. Béla király szerepét. Matl Péter szobrászművész, a talapzat készítője elmondta, milyen nagy megtiszteltetés számára, hogy hozzájárulhatott a város újabb magyar emlékművének létrehozásához.