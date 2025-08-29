augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

19°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyházi szálak

1 órája

Lehullt a lepel Beregszászon (fotókkal)

Címkék#király#IV Béla#Beregszászért Alapítvány

Eredetileg 2022 tavaszán kellett volna elhelyezni a Rákóczi téren. Beregszász új büszkesége a IV. Béla királyt ábrázoló szobor. Nyíregyháza is részese volt az ünnepnek.

Szon.hu

A nyíregyházi székhelyű Beregszászért Alapítvány ebben az évben már több emléktáblát állított: Nyíregyházán, Beregszászban, Ungváron, Máramarosszigeten, s még 3-4 elhelyezésre vár. Szent István király ünnepén pedig IV. Béla király bronz mellszobrát avatták fel a történelmi Bereg vármegye egykori székhelyén. Az alapítvány által állíttatott szobor még egy fontos szállal kötődik a szabolcsi vármegyeszékhelyhez: alkotója Lengyel Tibor nyíregyházi szobrászművész. A talapzatot Matl Péter Munkácsy-díjas munkácsi szobrász készítette. A második honalapítónak is nevezett király szobra a római katolikus templom udvarára, az ugyancsak a Beregszászért Alapítvány által 2001-ben állított Szent István-szobor közelébe került.

Beregszász szobor avatás
Beregszász új szoborral gazdagodott Fotó: Beregszászért Alapítvány

Beregszász új büszkesége

Felavatására több mint három évet vártak, hisz eredetileg 2022 tavaszán kellett volna elhelyezni Beregszászban a Rákóczi téren, annak emlékére, hogy 1247. december 25-én, azaz akkor éppen 775 éve adott IV. Béla király városi rangot Lampertházának, ahogy korábban Beregszászt nevezték. Közbeszólt a háború és az érdektelenség, ezért csak most foglalhatta el helyét a bronz mellszobor, bár nem a téren, hanem a templom udvarán.

A szoboravató előtt ünnepi szentmise volt. Annak végén a közösen elénekelt Himnusz lélekemelő dallama és szövege már a következő rendezvény előhangjául szolgált, amelyen Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője köszöntötte a szép számban megjelent közönséget. Beszédében kiemelte: IV. Béla „a magyar identitás és a nemzeti büszkeség szimbólumává elsősorban az újjáépítés miatt vált. Megkérdőjelezhetetlen a helye a Hősök tere szobrai között, s mellszobra itt, Szent István szobra mellett, Beregszászban is méltó helyet kapott, kiegészítve ezzel a Beregszász városában található magyar vonatkozású emlékhelyeket.” Végezetül hozzáfűzte: céljuk, hogy hosszú távon tudjanak Kárpátalján dolgozni a magyarság életkörülményeinek javításáért, a magyar közösség erősítéséért.

Dr. Csatáry György történész Beregszász várossá válásának körülményeiről és fontosságáról beszélt, kiemelve IV. Béla király szerepét. Matl Péter szobrászművész, a talapzat készítője elmondta, milyen nagy megtiszteltetés számára, hogy hozzájárulhatott a város újabb magyar emlékművének létrehozásához.

Szoboravatás Beregszászon

Fotók: Beregszászért Alapítvány

Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke nem lehetett jelen az ünnepségen, ezért levélben köszöntötte a résztvevőket. Mindenekelőtt köszönetet mondott Magyarország Kormányának, a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnak és a szobor költségeihez jelentős összeggel hozzájáruló húsz személynek a támogatásért. Nevük felkerült a szobor talapzatára erősített márványtáblára és az időkapszulában elhelyezett alapító okiratba. Megköszönte a római katolikus egyházközségnek is, hogy helyet adott az emlékműnek. A következőket mondta: „Ma nemcsak egy szobrot avatunk fel, hanem múltunk egy dicső alakját idézzük meg, történelmi pillanatot elevenítünk fel, fejet hajtva egy olyan uralkodó előtt, akinek a neve egybeforrt nemzetünk újjászületésével.” Majd így folytatta: „Ez a szobor nemcsak bronzból és kőből áll: arra is emlékeztet minket, hogy a legnehezebb időben is lehet újjáépíteni a romokból, lehet jövőt teremteni. Ugye, mennyire időszerű ez a mostani háborús helyzetben is? Királyunk példája erőt adhat nekünk ma is, amikor néha úgy tűnik, hogy a kihívások legyőzhetetlenek. De ő bebizonyította, hogy egy nemzet hite, szorgalma és összefogása hegyeket mozdíthat meg. IV. Béla a rombolás után épített, a veszteség után reményt adott, a kétségbeesés idején jövőt mutatott. Példája legyen iránytűnk ma is! Hisz Beregszász és egész Kárpátalja magyarsága a múlt század tragédiái után most újabb megpróbáltatással néz szembe, amely már-már a létét is fenyegeti. Adjon hitet királyunk példája, hogy még a legnagyobb pusztításból, reménytelenségből is lehet visszaút.”

A szobrot Molnár János római katolikus esperes-plébános, Gyebnár István és dr. Cseh Áron, az ungvári főkonzulátus vezető konzulja leplezte le. Molnár János, mielőtt megszentelte a szobrot, köszönetet mondott Istennek, hogy a történelem folyamán számunkra is olyan példaképeket adott, mint Szent István és IV. Béla, akik legjobb lelkiismeretükkel tettek eleget kötelességüknek, vezették népünket.

Ezután a résztvevők elhelyezték az emlékezet és a hála koszorúit a szobor talapzatánál, majd közösen elénekelték a Szózatot. Végezetül Szent István szobránál fejeződött be a nagyszabású ünnepség emlékezéssel és koszorúzással.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu