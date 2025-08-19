augusztus 19., kedd

Huba névnap

Bessenyei-díjjal tüntették ki

Örömmel és büszkeséggel adjuk hírül, hogy Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója a közművelődés legmagasabb állami elismerésében, a rangos Bessenyei György-díjban részesült. Az ünnepélyes díjátadón Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter és Závogyán Magdolna államtitkár nyújtotta át a rangos elismerést a megyeszékhely Agórájának vezetőjének.

 

