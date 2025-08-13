Az élete volt a tét: hihetetlen, hogy mit tettek a szabolcsiak egy beteg gyermekért

Sajnos többször kellett már olyan szomorú esetekről hírt adnunk, ahol nem csak egészségügyi problémákkal küzdöttek családok, hanem meg is károsították őket. Szinte mindenkit felháborít, ha egy beteg gyermek az áldozat.

A beteg gyermek inzulinpumpáját továbbra is keresik

Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy hölgy a sérült fiát vitte a nyíregyházi kórházba, de oda lett a havi megélhetésük! A „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban osztotta meg a kálváriáját. A halmozottan sérült kisfiát vitte kontrollvizsgálatra, mivel elég nehézkesen boldogul egyedül a kamasz fiúval, valószínű, hogy figyelmetlenségében a parkolóban elejtette a tárcáját. Erre csak a szakrendelőben döbbent rá, és amikor kiment, már sehol sem találta.

Szeretném kérni a becsületes megtalálót – amennyiben olvassa ezt a posztot –, hogy legyen kedves visszajuttatni számunkra a tárcát a lakcímkártyán szereplő címre. Sajnos minden irat benne volt a kisfiamé is, és nagyon nehéz lenne újra beszerezni őket, különösen úgy, hogy őt is mindig vinnem kell magammal. A benne lévő pénzre is nagy szükségünk lenne – alig 50 ezer forint, de ez a havi megélhetésünket jelenti. Előre is hálásan köszönök minden megosztást! Bízom benne, hogy a tárca becsületes emberhez került. Annyit szeretnék még hozzátenni: ha a megtaláló nem tudja visszajuttatni postán, természetesen szívesen elmegyek érte!

Azonnal a segítségükre is siettek, egy jóérzésű hozzászóló ezt írta: „Annyira sajnálom, és mélyen megérintett a poszt, hiszen ez olyan dolog, amire az ember nem számít. Ahogy látom a szavaiból, a havi megélhetésük veszett oda. Emiatt írtam privát üzenetet – igaz, nem sokkal, de úgy döntöttünk, szeretnénk egy kicsit segíteni. Ez egy nagyon nehéz helyzet, különösen egy beteg gyermek mellett. Sajnos lehet, hogy nem látja az üzenetemet, mert az engedélykérések közé kerülhetett.”

Beteg gyermek gyógyszere

Most pedig az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei strandon tűnt el egy fiatal fiú inzulinpumpája vasárnap. Az édesanyja szintén a közösségi médiát hívta segítségül, ahol megírta, hogy a tivadari strandon vitte el valaki az eszközt.

Kérem, aki elvitte, adja vissza!!! Ez mások számára értéktelen, eladni nem lehet, ez egy orvosi eszköz! Nekünk most az életet jelenti!!! Kérem, akinek van vásárosnaményi vagy környékbeli ismerőse, ossza meg, hogy minél több emberhez jusson el!

Sajnos az eszköz nem került elő, de a megosztásoknak köszönhetően kaptak megoldást a fiatal fiú inzulinpumpájának pótlására.

Így már biztonsággal fogjuk tudni tovább kezelni! Sajnos az elveszett pumpa nem lett meg, bár tényleg minden követ megmozgattunk azért hogy megtalálhassuk! Meghatódva tapasztaltam, hogy mennyi segítőkész ember van, ki ezt, ki azt felajánlva! Nagyon hálás vagyok! Vannak még jó emberek! Köszönöm szépen és örök hálám minden segítőkész embernek!

– fejezte ki háláját az anyuka.