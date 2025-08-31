augusztus 31., vasárnap

Betekintés két ország fiataljainak gondolkodásába, mindennapi életébe

A My world szeptember 14-éig tekinthető meg Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban.

Betekintés két ország fiataljainak gondolkodásába, mindennapi életébe

My world – nemzetközi fotókiállítás a VMKK-ban

My world címmel nyílik fotókiállítás az Iserlohn város Gymnasium An der Stenner és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjainak közös fotóiból szeptember 2-án, kedden 11 órától a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. A fényképeken, képsorozatokon keresztül betekintést kapunk a két ország fiataljainak gondolkodásába, mindennapi életébe, megismerhetjük az őket körülvevő világot. A megnyitó ünnepség vendégeit dr. Marsi Edit, a Nyíregyházi Iserlohn Bizottság elnöke köszönti, a tárlat anyagát szakmailag méltatja Csutkai Csaba fotóművész. A My world szeptember 14-éig tekinthető meg. 

 

 

