Augusztus 20.

1 órája

Bezár a bazár? Ezt nem tudjuk, de a piacok biztosan nem lesznek nyitva szerdán!

Szon.hu
Fotó: Bozsó Katalin

Augusztus 20-án, szerdán a NyírVV Nonprofit Kft. valamennyi ügyfélszolgálata és a társaság által üzemeltetett piacok, valamint az állategészségügyi telepük is zárva lesz - olvasható a NyírVV honlapján.

 

