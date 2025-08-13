Elég egy rossz mozdulat és már ugrott is félmillió forintod

Sok magyar turista kedvence Olaszország, és ez nem véletlen, hiszen a történelmi városok mellett a gyönyörű tengerpartok is várják a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. Az oda utazóknak azonban tisztában kell lenniük a helyi szabályokkal, törvényekkel, ellenkező esetben sok pénzük bánhatja, komoly bírság ugyanis akár egyetlen mozdulat miatt is kiszabható.

Bírság jár azért, ha valaki autóból dob ki szemetet

Illusztráció: MW-archív

Komoly bírság jár érte

Fontos például tudni, hogy súlyos bírság jár szemetelésért: egy múlt héten életbe lépett rendelet szerint szélsőséges esetben akár 18 ezer euró (7 millió forint) pénzbírságot is meg kell fizetnie annak a sofőrnek, aki szemeteszsákot dob ki autójából az utcára vagy az autópálya szélére. Az MTI híréből kiderül: a szabálysértés szempontjából nem játszik szerepet, hogy az autó mozgásban volt-e vagy parkolt.

Zsebkendő, műanyag palack és cigarettacsikk esetében a büntetés mértéke akár 1188 euróig (hozzávetőleg félmillió forint) terjedhet.

Súlyosító tényező, ha a szemetelés természetvédelmi területen, vagy más védett térségben történik. Utóbbi esetben bevonhatják a jogosítványt vagy börtönbüntetést is kiszabhatnak. A korábbiaktól eltérően már nem szükséges, hogy valakit a rendőrség „tetten érjen", elegendő lesz a számos helyen kihelyezett megfigyelőkamerák felvétele is bizonyítékként. Olaszországban komoly gondot jelent a szemét illegális lerakása az utcák, illetve autópályák, a vidéki utak mentén. A szabályozás természetesen külföldi turistákra is érvényes.