Büntetés

25 perce

Elég egy rossz mozdulat és már ugrott is félmillió forintod

Zsebkendő, műanyag palack és cigarettacsikk esetében a büntetés mértéke akár félmillió forintig terjedhet. A komoly bírság mindenkit érint, aki ebbe a népszerű országba utazik.

Munkatársunktól

Sok magyar turista kedvence Olaszország, és ez nem véletlen, hiszen a történelmi városok mellett a gyönyörű tengerpartok is várják a pihenni, kikapcsolódni vágyókat. Az oda utazóknak azonban tisztában kell lenniük a helyi szabályokkal, törvényekkel, ellenkező esetben sok pénzük bánhatja, komoly bírság ugyanis akár egyetlen mozdulat miatt is kiszabható. 

Bírság jár azért, ha valaki autóból dob ki szemetet
Komoly bírság jár érte

Fontos például tudni, hogy súlyos bírság jár szemetelésért: egy múlt héten életbe lépett rendelet szerint szélsőséges esetben akár 18 ezer euró (7 millió forint) pénzbírságot is meg kell fizetnie annak a sofőrnek, aki szemeteszsákot dob ki autójából az utcára vagy az autópálya szélére. Az MTI híréből kiderül: a szabálysértés szempontjából nem játszik szerepet, hogy az autó mozgásban volt-e vagy parkolt. 

Zsebkendő, műanyag palack és cigarettacsikk esetében a büntetés mértéke akár 1188 euróig (hozzávetőleg félmillió forint) terjedhet.

Súlyosító tényező, ha a szemetelés természetvédelmi területen, vagy más védett térségben történik. Utóbbi esetben bevonhatják a jogosítványt vagy börtönbüntetést is kiszabhatnak. A korábbiaktól eltérően már nem szükséges, hogy valakit a rendőrség „tetten érjen", elegendő lesz a számos helyen kihelyezett megfigyelőkamerák felvétele is bizonyítékként. Olaszországban komoly gondot jelent a szemét illegális lerakása az utcák, illetve autópályák, a vidéki utak mentén. A szabályozás természetesen külföldi turistákra is érvényes. 

 

