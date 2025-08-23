Republic
3 órája
Bódi László „Cipő” még csak 60 esztendős lenne
Cipő nélkül – ez a címe annak azt estnek, melyen a Republic legendás énekesére, Bódi Lászlóra emlékeznek a zenekar legismertebb és legkedveltebb dalaival. A helyszín a nemrégiben átadott nagykállói Kállai kettős rendezvényközpont augusztus 30-án, szombaton 18 órától. És akik megidézik Cipő emlékét: a Seniorock együttes és Tóth Gabica, valamint Orémusz Maja műsorvezető.
