Republic

Bódi László „Cipő” még csak 60 esztendős lenne

Bódi Lászlóra emlékeznek a zenekar legismertebb és legkedveltebb dalaival,

Munkatársunktól

Cipő nélkül – ez a címe annak azt estnek, melyen a Republic legendás énekesére, Bódi Lászlóra emlékeznek a zenekar legismertebb és legkedveltebb dalaival. A helyszín a nemrégiben átadott nagykállói Kállai kettős rendezvényközpont augusztus 30-án, szombaton 18 órától. És akik megidézik Cipő emlékét: a Seniorock együttes és Tóth Gabica, valamint Orémusz Maja műsorvezető.

Bódi László Cipőre, a Republic egykori énekesére emlékeznek.
Bódi László „Cipőre” emlékeznek Nagykállóban
Fotó: Vadnai Szabolcs archívuma

 

 

