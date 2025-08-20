Téglából és hitből épült: monumentális lett Nagykálló új kulturális központja! (fotókkal, videóval)

Minden magyar ember küldetése, hogy a hazát, a magyar kultúrát megőrizze – fogalmazott a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont átadóünnepségén Bóka János. Magyarország európai ügyekért felelős minisztere II. János Pál pápa 1991-es magyarországi beszédét idézte fel, mikor az egyházfő hosszasan méltatta Szent Istvánt, aki nem homokra, hanem sziklára építette fel az országot.

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter

Fotó: Sipeki Péter

Bóka János szerint hazánk egy erős, szuverén ország

A miniszter szerint Magyarországot többször kellett újraépíteni, példaként a tatárjárást, a török uralmat és a trianoni békediktátumot említette, de ez mindig sikerült.

Itt vagyunk, büszkén és emelt fővel ápoljuk hagyományainkat, értékeinket és kultúránkat

– fogalmazott Bóka János, aki szerint egyáltalán nem magától értetődő, hogy erős, szuverén nemzetként még mindig itt vagyunk a Kárpát-medencében.