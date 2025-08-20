1 órája
Téglából és hitből épült: monumentális lett Nagykálló új kulturális központja! (fotókkal, videóval)
Augusztus 20-án adták át az 1,2 milliárd forintból megépült Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpontot Nagykállóban. Az ünnepségen Bóka János európai ügyekért felelős miniszter is részt vett.
Egy közös összefogás eredménye az új nagykállói kulturális központ
Fotó: Sipeki Péter
Minden magyar ember küldetése, hogy a hazát, a magyar kultúrát megőrizze – fogalmazott a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont átadóünnepségén Bóka János. Magyarország európai ügyekért felelős minisztere II. János Pál pápa 1991-es magyarországi beszédét idézte fel, mikor az egyházfő hosszasan méltatta Szent Istvánt, aki nem homokra, hanem sziklára építette fel az országot.
Bóka János szerint hazánk egy erős, szuverén ország
A miniszter szerint Magyarországot többször kellett újraépíteni, példaként a tatárjárást, a török uralmat és a trianoni békediktátumot említette, de ez mindig sikerült.
Itt vagyunk, büszkén és emelt fővel ápoljuk hagyományainkat, értékeinket és kultúránkat
– fogalmazott Bóka János, aki szerint egyáltalán nem magától értetődő, hogy erős, szuverén nemzetként még mindig itt vagyunk a Kárpát-medencében.
A miniszter hozzátette: ezt kell továbbvinni a következő generációnak, ami működni fog, mert létezik egy erős szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarsága között.
Magyarország meg tudja védeni az illegális migrációtól a határait, képes kimaradni a szomszédban dúló háborúból, támogatja a magyar családokat és a fiatalokat, védi a magyar gazdák érdekeit
– sorolta Bóka János, majd kiemelte: Magyarország képes építkezni, erre kiváló példa a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont.
Ez az épület méltó helye a kultúra ápolásának, azt kívánom, teljen meg a központ élettel, és szolgálja a nemzetet és a kultúrát. Ez a hely is sziklára épült, nem pedig homokra. Isten éltesse Magyarországot! – zárta beszédét Bóka János európai ügyekért felelős miniszter.
Lett eredménye az összefogásnak
Juhász Zoltán, Nagykálló polgármestere beszédében az összefogást emelte ki, és köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a munkában, minek során felépülhetett a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont.
Ez a hely alkalmas arra, hogy a különféle kulturális rendezvények révén mosolyt hozzon a szürke hétköznapokba
– emelte ki a városvezető.
A szerdai rendezvényen elhangzott: a kulturális központ 1,2 milliárd forintból épült meg, ebből 850 millió forint volt az uniós támogatás, 150 millió az állami, amihez a helyi önkormányzat is hozzátett még 200 millió forintot.
Őrzi a hagyományokat és szolgálja a jövőt
– Ma olyan ünnepre gyűltünk össze, amely túlmutat egy épület átadásán. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy egy álom vált valóra. A város gazdagodott egy olyan intézménnyel, amely egyszerre őrzi hagyományainkat és szolgálja jövőnket. Az új rendezvényház nem csupán téglából és betonból áll, hanem benne van a nagykállói közösség szíve, hite és összefogása – fogalmazott dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője.
Elmondta, ez az épület alkalmas lesz kulturális rendezvények, családi események, konferenciák, közösségi programok megtartására.
Korszerű színpadi és technikai háttérrel, kényelmes kiszolgáló terekkel, és olyan környezettel gazdagodtunk, amely méltó keretet ad a legnagyobb ünnepeinknek is. Nem véletlen, hogy az épület a Kállai kettős nevét viseli
– hangsúlyozta a képviselő.
Dr. Simon Miklós emlékeztetett: ez a tánc Nagykálló szimbóluma, egyben a magyar népi kultúra kincsestárának ékköve.
Ahogy a Kállai kettős táncballada dallamaiban és mozdulataiban összefonódik a múlt és a jelen, úgy válik ez a rendezvényház is a hagyomány és a modernitás találkozási pontjává.
Egy olyan hellyé, ahol megélhetjük közös értékeinket, és ahol gyermekeink, unokáink is megismerhetik örökségünket.
Ez az épület mostantól közös otthona lesz mindannyiunknak. Hiszem, hogy falai között generációkat összekötő találkozások, felejthetetlen ünnepek és értékteremtő programok valósulnak meg. Kívánom, hogy a Kállai kettős rendezvényház mindig legyen a közösség otthona, a kultúra temploma, az összetartozás szimbóluma.
– mondta az átadóünnepségen dr. Simon Miklós.
Átadták a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpontot NagykállóbanFotók: Sipeki Péter
