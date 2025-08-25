augusztus 25., hétfő

Kinyílt a szemük a Borbányai Csipásoknak: három étket is asztalra tettek!

Értékelte, de nem rangsorolta a zsűri a terítékre került finomságokat. A családi nap nagy sikert aratott, Borbánya még most is visszhangzik ettől.

Kinyílt a szemük a Borbányai Csipásoknak: három étket is asztalra tettek!

Hét csapat forgatta a fakanalat Borbányán

Fotó: Nagy Márk magánarchívuma

Kellemes zene kíséretében forgatták a fakanalakat a családi nap résztvevői a minap a Borbányai Művelődési Ház parkjában rendezett főzőversenyen. Jutalmul oklevelet, könyvet és bort kaptak a versengők. A nyugdíjas klubok, civil szervezetek képviselői játékos sorvetélkedőn is megmutatták, ki mit tud, s nem maradt el az ilyenkor megszokott kenyérszentelés sem. 

A főzőverseny zsűrije nem hirdetett helyezetteket, inkább számba vette, melyik csapat mivel érdemelt ki elismerést. Az Alvégesi Tánccsoport és a Borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület paprikás krumplival, a Kertvárosi Baráti Kör nokedlis-krumplis pörkölttel, a Borbányai Csipások fánkkal, töltött káposztával és babgulyással arattak sikert, az Alvégesi Nyugdíjas Egyesület tagjai jó ízű, magyarosan pikáns, ropogós zöldségekkel tálalt gulyást készítettek. A kistelekiszőlői Őszirózsa klub örök fiataljai is káposztát tettek a zsűri asztalára, míg a Körte klub csapata laktató, finom slambucot. 

A sorversenyt az Alvégesi Tánccsoport nyerte. 

 

 

